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Vor Liga-Start

Kompany enthüllt Bayern-Plan mit Neuer und Urbig

Trainer und Spieler des FC Bayern München sprechen miteinander beim Training im Freien.
© Getty Images
So verteilt der Bayern-Coach die Rollen im Tor
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Wer steht beim FC Bayern in der neuen Saison im Tor? Manuel Neuer hat seinen Vertrag noch einmal verlängert, gleichzeitig soll Jonas Urbig als designierter Nachfolger weiter aufgebaut werden. Trainer Vincent Kompany macht jetzt klar, wie er mit seinen beiden Keepern plant.

Rund um den 3:1-Sieg im Telekom Cup gegen RB Leipzig wurde der Bayern-Coach auf die Torhüter-Diskussion angesprochen. Seine Botschaft: Intern sind die Rollen längst geklärt.

"Wir haben super deutlich mit beiden kommuniziert, die interne Kommunikation ist wichtig", wird Kompany von "FCBinside" zitiert. Diskussionen von außen könne und wolle er nicht beeinflussen.

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Neuer bleibt Bayerns klare Nummer eins

An der Hierarchie lässt Kompany keinen Zweifel. "Manu ist unsere Nummer eins", stellt der Belgier klar. Der 40-Jährige geht damit auch in die Saison 2026/27 als Stammkeeper des deutschen Rekordmeisters.

Doch Urbig soll keineswegs nur auf der Bank sitzen. "Jonas wird seine Minuten bekommen, auch diese Saison. Das ist für seine Entwicklung wichtig", kündigt Kompany an.

Wie genau die Einsätze verteilt werden, ließ der Bayern-Trainer offen. Laut "FCBinside" soll Urbig in der kommenden Saison erneut regelmäßig zum Zug kommen und auch Einsätze in wichtigen Spielen erhalten.

Zwei Torhüter vom FC Bayern trainieren am Tor, einer hält einen blauen Ball.
10.08.2026, FC Bayern Training , Saebenerstrasse Muenchen, Fussball, im Bild: Jonas Urbig FC Bayern Muenchen und Manuel Neuer FC Bayern Muenchen *** August 10, 2026, FC Bayern Training, Saebenerstrasse, Munich, Soccer, Sports, Pictured: Jonas Urbig FC Bayern Munich and Manuel Neuer FC Bayern Munich © IMAGO/Philippe Ruiz

Bayern baut bereits Neuers Nachfolger auf

Damit verfolgen die Münchner weiter ihren langfristigen Plan. Neuer hat seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert, während der deutlich jüngere Urbig Schritt für Schritt auf eine mögliche Zukunft als Bayern-Nummer-eins vorbereitet wird.

Kompany ist mit dieser Rollenverteilung zufrieden: "Das ist für uns eine gute Konstellation. Ich hoffe, dass es so klappt wie in der letzten Saison."

Vorerst bleibt die Wachablöse im Bayern-Tor damit vertagt: Neuer ist die Nummer eins – Urbig soll aber weiterhin gezielt Spielpraxis sammeln.

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