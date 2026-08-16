Endlich: Die ersten Bilder von Cristiano Ronaldos Hochzeit

Nach exakt zehn Jahren Beziehung haben Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und seine Partnerin Georgina Rodríguez (32) Nägel mit Köpfen gemacht. Nun gibt es die ersten Bilder vom Tag der Tage des Superstars.

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Das Paar gab sich in der gemeinsamen Villa in Cascais bei Lissabon das Ja-Wort. Die Trauung fand nicht in einem prunkvollen Schloss statt, sondern im eigenen Wohnzimmer im engsten Kreis der Familie. Wie das Paar bestätigte, fand die zivile Zeremonie genau an jenem Ort statt, an dem die Familie alltäglich zusammenkommt. "Wir haben uns für unser Wohnzimmer entschieden, wo wir frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen", erklärte Georgina. Es sei ihr Wunsch gewesen, ein intimes Fest ausschließlich mit ihren fünf Kindern zu feiern.

Nach dem Ja-Wort am Esstisch fuhr das Paar zur Wallfahrtsstätte nach Fátima, um sich von einem Priester den kirchlichen Segen zu holen. Auf Flitterwochen verzichteten die frisch Angetrauten: Beide reisten direkt nach der Trauung zurück nach Saudi-Arabien, wo CR7 noch unter Vertrag steht. Doch nun gab es endlich die lang erwarteten ersten Bilder vom Hochzeitstag.

Bei der Kleidung überraschte das Paar. Das Modemagazin "Vogue" begleitete das Paar durch ihren Tag der Tage und veröffentlichte nun die ersten Schnappschüsse. Cristiano Ronaldo trug ein Baumwoll-Sakko mit einem einfachen T-Shirt und Loafern. Georgina wählte ein weißes Ensemble aus Rock und durchsichtiger Bluse, kombiniert mit Diamantschmuck von Chopard. Beide Outfits stammten vom Modehaus Gucci. Das hatte einen romantischen Hintergrund: Die beiden hatten sich vor exakt zehn Jahren kennengelernt, als Georgina als Verkäuferin in einer Gucci-Filiale in Madrid arbeitete.

Ehevertrag unterzeichnet

Wie aus den offiziellen Dokumenten hervorgeht, sicherten sich die beiden finanziell ab. Bereits am Tag vor der Hochzeit unterzeichneten sie bei einem Notar in Lissabon einen Ehevertrag, der eine strikte Gütertrennung vorsieht. Damit bleiben alle Vermögenswerte der beiden auch nach der Eheschließung getrennt.

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Für Diskussionsstoff sorgt unterdessen die Abwesenheit von Ronaldos Familie. Weder seine Mutter Dolores noch seine drei Geschwister waren bei der Zeremonie anwesend. Portugiesische Medien berichten, die Familie habe erst unmittelbar vor der Trauung davon erfahren. Dennoch gratulierte Ronaldos Mutter kurz darauf öffentlich in den sozialen Netzwerken.

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Mit der Veröffentlichung eines Fotos ihrer Eheringe und den Buchstaben "C❤️G" machten die frisch Vermählten ihr Familienglück schließlich für die Millionen Fans weltweit offiziell.