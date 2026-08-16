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Arsenal-Gala im Community Shield gegen ManCity

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Arsenal-Spieler feiern gemeinsam ein Tor im Community Shield-Spiel gegen Manchester City.
© IMAGO/Offside Sports Photography
Meister Arsenal hat im englischen Supercup Manchester City keine Chance gelassen. Der Scheich-Klub geht beim Debüt von Guardiola-Nachfolger Enzo Maresca mit 3:0 unter.
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Meister Arsenal hat am Sonntag den englischen Supercup gewonnen und dabei gleich ein Statement gesetzt. Das Team von Mikel Arteta setzte sich in Cardiff gegen Cupsieger Manchester City im Duell um den Community Shield deutlich mit 3:0 (2:0) durch.

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Für den neuen City-Coach Enzo Maresca, der Pep Guardiola beim Vizemeister beerbt hatte, ging die Pflichtspiel-Premiere daneben. Arsenal holte die Trophäe nach einem Blitzstart zum bereits 18. Mal und erstmals seit 2023 wieder.

Riccardo Calafiori brachte Arsenal nach überragender Vorarbeit von Myles Lewis-Skelly bereits nach 25 Sekunden - dem schnellsten Tor in der Community-Shield-Historie - in Führung. Kai Havertz (28.) und der gut aufgelegte Martin Ödegaard (48.) mit einem sehenswerten Treffer erhöhten für die bestens eingespielten "Gunners".

Im Tor war David Raya gegen Erling Haaland und Co. eine Bank. Die Premier League startet am kommenden Wochenende. Arsenal empfängt bereits am Freitag Aufsteiger Coventry City, Manchester City am Sonntag den AFC Bournemouth.

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