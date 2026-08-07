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Jetzt auf Platz 2

Glasners Monster-Gehalt geleakt

Ein Mann hält im Fußballstadion einen rot-weißen Schal über dem Kopf.
© Getty Images
Österreicher stößt finanziell in England in eine neue Sphäre vor.
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Der Aufstieg von Oliver Glasner in die allererste Garde der weltweiten Trainergilde ist auch finanziell verankert, berichten englische Medien. Nach seiner Ära bei Crystal Palace schlug der 51-jährige Innviertler das Angebot von Nottingham Forest zu historischen Konditionen ein.

Rekordvertrag

Mit geschätzten 15,2 Millionen Euro pro Saison steigt Glasner nicht nur zum bestbezahlten Coach der Vereinsgeschichte von Nottingham Forest auf, sondern teilt sich in der stärksten Liga der Welt gemeinsam mit Chelsea-Coach Xabi Alonso den zweiten Platz. Nur Premier-League-Meister-Trainer Mikel Arteta  (Arsenal) ist vor Glasner.

Mammutaufgabe

Nottingham-Eigentümer Evangelos Marinakis verspricht sich vom Österreicher den endgültigen Wandel vom Abstiegskandidaten zum europäischen Stammgast. Glasners Erfolge mit Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieg) und Crystal Palace  (Conference-League-Sieg) machen ihn für die Reds zum absoluten Wunschtrainer.

Die Top-Gehälter in England

  1. Mikel Arteta (Arsenal) 17,5 Mio. €
  2. Oliver Glasner (Nottingham Forest) 15,2 Mio. €
  3. Xabi Alonso (Chelsea) 15,2 Mio. €
  4. Enzo Maresca (Man City) 14,0 Mio. €
  5. Roberto De Zerbi (Tottenham) 14,0 Mio. €
  6. Andoni Iraola (Liverpool) 11,7 Mio. €
  7. Unai Emery (Aston Villa) 11,1 Mio. €

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