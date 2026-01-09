Alles zu oe24VIP
Stephansplatz
© Getty Images

Geheimer Käufer

Wiener Luxus-Rekord: Wohnung am Stephansplatz für 16,5 Mio. Euro verkauft

Von
09.01.26, 14:00 | Aktualisiert: 09.01.26, 15:11
Teilen

In der Wiener Innenstadt wurde eine Traum-Immobilie zum Rekordpreis verkauft – oe24 hat alle Infos. 

Ein außergewöhnlicher Meilenstein im Wiener Premiumimmobilienmarkt: Turpin Immobilien (In Vertretung des Käufers) und Thomas Immobilien, die den Eigentümer vertraten, haben einen der bislang höchsten Verkaufspreise für eine Wohnung der Stadt erfolgreich vermittelt. Der Kaufpreis beträgt 16,5 Millionen Euro – ein bemerkenswerter Rekord für die österreichische Hauptstadt.

oe24 hat die Eckdaten

Die Immobilie liegt im Herzen Wiens, nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt, und bietet ein unvergleichliches Wohnerlebnis für höchste Ansprüche. Bei dem Objekt handelt es sich um ein großzügiges Townhouse mit mehreren hundert Quadratmetern Wohnfläche, 17 Zimmern, eigenem Fitnessbereich, einem hauseigenen Kino und privatem Parkplatz. Besonders eindrucksvoll sind die 100 Quadratmeter Wellnessfläche auf zwei Stockwerken sowie Raumhöhen von bis zu 4,5 Metern, die ein außergewöhnliches Raumgefühl schaffen.

 


Rekord-Immobilie

Mit diesem Verkauf treten die beiden Immobilienunternehmen aus der üblichen Diskretion des Hintergrundgeschäfts hervor und wollen zeigen , dass Klasse und Exklusivität auch sichtbar gemacht werden dürfen. Der Käufer möchte anonym bleiben, die Eckdaten der Rekord-Immobilie geben jedoch einen Eindruck von ihrem außergewöhnlichen Wert. Dieser Verkauf setzt neue Maßstäbe im Wiener Luxussegment und unterstreicht die anhaltende Attraktivität der Stadt für hochpreisige Immobilieninvestitionen.

