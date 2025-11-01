Teuerste Wohnung Wiens kostet 32,5 Millionen Euro

Am Parkring im 1. Bezirk steht derzeit die wohl teuerste Wohnung Wiens zum Verkauf – der Preis? Offiziell geheim, aber es gibt Hinweise auf die ursprüngliche Forderung.

Mitten im ersten Wiener Bezirk, am Parkring 14, liegt aktuell die wohl exklusivste Immobilie der Stadt.

Das Luxus-Apartment gilt als teuerste Wohnung, die derzeit in Wien am Markt ist.

Preis nur „auf Anfrage“

Offiziell wird der Kaufpreis nicht genannt – das Angebot steht unter dem Vermerk „Preis auf Anfrage“. Hinter den Kulissen kursiert jedoch eine Zahl, die selbst in der Wiener Luxus-Immobilienszene für Aufsehen sorgt. Und Michael Leber lüftet das Geheimnis.

Verkäufer hatten hohe Erwartungen

Nach Informationen aus dem Umfeld der Vermarktung wollten die Verkäufer ursprünglich eine Summe erzielen, die den bisherigen Spitzenwerten am Wiener Markt entspricht.

Ein exklusives Penthouse, das nicht nur durch seine Lage, sondern auch durch Ausstattung und Größe heraussticht. Und das ist der Preis: Es geht um sage und schreibe 32,5 Millionen Euro.

Luxuslage im Herzen Wiens

Der Parkring zählt zu den prestigeträchtigsten Adressen der Stadt – mit direktem Blick auf den Stadtpark und nur wenige Gehminuten vom Stephansdom entfernt.Dass hier eine der teuersten Wohnungen Österreichs entsteht, überrascht also kaum.