Das gab's noch nie: Lidl führt neues Kassensystem ein

Bei Lidl heißt es bald: ohne Rechnung kein Raus mehr. Der Diskonter rollt ein neues Kassensystem in ganz Österreich aus – inklusive Selbstbedienungskassen und Ausgangsschranken.

Lidl modernisiert seine Filialen. Bereits über 80 Standorte in mehreren Bundesländern verfügen über neue SB-Kassen und automatische Ausgangsschranken. Diese öffnen nur, wenn Kundinnen und Kunden ihren Kassenzettel vorzeigen und scannen.

Umstellung flächendeckend bis 2028

Der österreichweite Roll-out läuft „Schritt für Schritt“, bestätigt Lidl gegenüber 5 Minuten. Ursprünglich war geplant, alle Filialen bis 2028 umzurüsten – konkrete Termine nennt das Unternehmen mittlerweile nicht mehr. Fix ist: Das System kommt überall.

Kürzere Wartezeiten

Der Diskonter bewirbt die Neuerung als doppelte Verbesserung: kürzere Wartezeiten für Kundinnen und Kunden, Entlastung für Beschäftigte. „Spezielle für einen schnellen und unkomplizierten Einkauf sind sie eine attraktive Alternative“, so Lidl.

System läuft in Bundesländern an

Hinter den Schranken steckt aber auch ein klares Ziel: Diebstahl verhindern. Denn nur wer einen gültigen Kassenbon vorweisen kann, darf den Supermarkt verlassen. Besonders in größeren Städten wie Graz laufen die Systeme bereits. Ein Testlauf in Salzburg hatte den Startschuss gegeben.