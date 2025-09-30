Mehrwertsteuer geschenkt: Lidl Österreich mit nächster Preisoffensive

Den ganzen Oktober bis zu 20 % Rabatt auf über 50 Backartikel bei Lidl.

Im Oktober Backen lohnt sich. Der Diskonter Lidl Österreich startet am 1. Oktober eine weitere Preisoffensive und macht den Einkauf für alle günstiger: Den gesamten Monat gibt es die Mehrwertsteuer auf über 50 ausgewählte Backartikel geschenkt – das bedeutet einen Rabatt von 10 bis 20 % auf beliebte Produkte wie Mehl, Zucker und Co.

Nummer 1 bei „Preis-Leistung“

Nicht umsonst ist Lidl Österreich laut der österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) weiterhin die Nummer 1 bei „Preis-Leistung“ im Lebensmittel-Diskont, heißt es in einer Aussendung des Diskonters.

Rabatte für Kunden

Die Kosten für die Rabatte übernimmt Lidl Österreich zu 100 % und verzichtet dafür auf Marge! Möglich wird das unschlagbare Preis- Leistungs-Verhältnis durch das Lidl Geschäftsmodell: Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse und schlanke Strukturen sorgen für Preisvorteile im Einkauf, die immer an die Kund:innen weitergegeben werden.