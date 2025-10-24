Alles zu oe24VIP
HOFER und Unverschwendet retten über 1.400 Tonnen Lebensmittel
© Hofer

Rettenswert

HOFER und Unverschwendet retten über 1.400 Tonnen Lebensmittel

24.10.25, 09:01
Nachhaltige Hofer-Eigenmarke feiert Meilenstein im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Seit drei Jahren engagieren sich Hofer und das Unternehmen Unverschwendet gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung.

Unter der nachhaltigen Hofer-Eigenmarke Rettenswert konnten seit dem Start im Jahr 2022 bereits mehr als 1.400 Tonnen wertvoller Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt werden.

Seit drei Jahren finden Kunden die köstlichen Artikel von RETTENSWERT in den HOFER Regalen – mehr als 1.400 Tonnen Lebensmittel konnten seit 2022 unter der Eigenmarke gerettet werden.

© Unverschwendet

Die Produkte von Rettenswert zeichnen sich dadurch aus, dass mindestens eine Zutat pro Artikel gerettet wurde – also aus landwirtschaftlichen Überschüssen oder Produktionsmengen stammt, die sonst verloren gegangen wären. Die Initiative ist Teil der Hofer-Nachhaltigkeitsstrategie „Heute für Morgen“, die sich seit Jahren für den bewussten Umgang mit Lebensmitteln einsetzt.
Auch Unverschwendet verfolgt das Ziel, überschüssiges Obst und Gemüse vor der Tonne zu bewahren. Aus dieser gemeinsamen Mission entstand die Idee, hochwertige Produkte unter der Marke Rettenswert anzubieten.

Gerettete Kichererbsen

© oe24

Von Werk und Feld für eine bessere Welt
Bei Rettenswert werden Zutaten direkt von landwirtschaftlichen Betrieben, Sortieranlagen oder Produktionsstätten gerettet – also an jenen Stellen, an denen entlang der Lebensmittelkette Überschüsse entstehen. Diese Rohstoffe werden weiterverarbeitet und erhalten in Form neuer Produkte eine zweite Chance.

Gerettete Bohnen und Kartoffel für Fertiggerichte

© Hofer

Alle Artikel entsprechen sowohl dem österreichischen Lebensmittelrecht als auch den geltenden EU-Vorschriften. Um die gewohnt hohe Qualität zu sichern, werden sämtliche Rettenswert-Produkte regelmäßig strengen Qualitätskontrollen unterzogen.

Gerettete Gurken

© Hofer

Rettenswert -Produkte ab sofort erhältlich
Ab sofort finden Kunden wieder eine breite Auswahl an Rettenswert-Produkten in den Hofer-Regalen – von Frühstücksartikeln bis zu Fertiggerichten:

• Apfelmus, 350 g – € 1,29• Konfitüre, Apfel-Marille oder Apfel-Erdbeere, 250 g – € 1,99• Zimtfrühstück, aus geretteten Kichererbsen, 100 g – € 1,49• Pesto, Paprika Cashew, Karotte oder Rosso Mandel, 180 g – € 1,99• Sugo, Karotte-Tomate oder Karotte-Tomate-Linse, 350 g – € 1,99• Fertiggericht, Kartoffelgulasch oder Bohneneintopf, 400 g – € 1,89• Gurkenhappen, 670 g – € 1,49• Aufstrich, Tomate-Basilikum oder Süßkartoffel, 180 g – € 1,79 (dauerhaft erhältlich)•

