Diskonter senkt Butter-Preis weiter
Diskonter senkt Butter-Preis weiter

26.09.25, 16:23
Bereits vor wenigen Tagen hat Lidl Österreich die Preise für ausgewählte Butterartikel gesenkt. Jetzt wird ein weiterer Artikel preisgesenkt, wie der Diskonter in einer Aussendung schreibt.

Lidl Österreich überrascht mit einer neuen Butterpreis-Aktion: "Von Montag (29.9.) bis Mittwoch (1.10.) kostet die beliebte Alpengut Teebutter, 250g“ nur noch 1,67 Euro – solange der Vorrat reicht", schreibt der Diskonter in einer Aussendung.

"Lidl Österreich verzichtet für die erneuten Preisanpassungen einmal mehr bewusst auf Marge", heißt es weiter. Die Preisreduktion gehe nicht zu Lasten der Lieferanten oder der Qualität. "Die Kosten übernimmt auch dieses Mal Lidl Österreich zu 100%", so der Diskonter.

