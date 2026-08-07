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Rücktritt

Snowboard-Star (27): "Feuer brennt nicht mehr"

Frau mit österreichischer Flagge und olympischer Kleidung lächelt in die Kamera.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Pia Zerkhold beendet ihre aktive Karriere.
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Pia Zerkhold hängt ihr Snowboard an den Nagel. Wie Ski Austria via Aussendung am Freitag mitteilte, beendet die niederösterreichische Snowboard-Crosserin ihre Karriere. "Nach den Olympischen Spielen war die Luft so richtig draußen", erklärte Zerkhold. Mit etwas Abstand habe sie gemerkt, "dass das Feuer in mir einfach nicht mehr brennt". Ihren größten Erfolg feierte Zerkhold bei der WM 2023 in Bakuriani, wo sie mit Jakob Dusek die Silbermedaille im Mixed-Teambewerb eroberte.

Zerkhold will Lehrerin werden

Zweimal schaffte sie im Weltcup als Zweite bzw. Dritte den Sprung auf das Podest. Bei den Winterspielen im Februar in Livigno wurde Zerkhold Fünfte. Die 27-Jährige beginnt im Oktober in Innsbruck ein Volksschullehramtsstudium.

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