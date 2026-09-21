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14 Mio. Euro-Deal

Mbappé überrascht mit Geheim-Schuh

Superstar wechselte nach 20 Jahren die Schuh-Marke.
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Kylian Mbappé sitzt im Real-Madrid-Trikot am Spielfeldrand während eines Fußballspiels.
September 20, 2026, Madrid, Spain: Kylian Mbappe Real Madrid CF is seen in action during the LaLiga EA SPORTS 2026/2027 match between Atletico Madrid and Real Madrid CF..Final score: Atletico Madrid 2-1 Real Madrid CF. Madrid Spain - ZUMAs197 20260920_aaa_s197_197 Copyright: xFedericoxTitonex © IMAGO/ZUMA Press Wire

Mega-Überraschung um Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé: Der französische Ballkünstler hat seine jahrzehntelange Ehe mit Sportartikel-Riese Nike beendet! Nach rund 20 Jahren – der Deal startete bereits, als Mbappé gerade einmal acht Jahre alt war – geht der Knipser ab sofort völlig neue Wege.

"Whiteout" – komplett übermalte Schuhe

Spätestens beim Madrid-Derby gegen Atlético sahen die Fans ganz genau hin: Der Real-Star schlich in komplett weiß übermalten Schuhen („Whiteout“) über das Grün. Der Hintergrund ist ein historischer Ausrüster-Wechsel! Mbappé heuert beim Schweizer Erfolgskonzern On an, der mit diesem spektakulären Move erstmals voll in den globalen Fußballmarkt einsteigt.

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Zwei Männer in einer Fabrik.
Frankreichs Fußball-Weltmeister 2018 Kylian Mbappe und  sein großes Idol Thierry Henry (Weltmeister 1998, Europameister 2000). © ON

Miteigentümer beim Hype-Unternehmen

Einfädelung durch Legende Henry & fette Unternehmens-Anteile Der Deal ist weit mehr als nur ein klassischer Sponsorenvertrag:

Botschafter & Miteigentümer: Mbappé wird nicht nur globaler Markenbotschafter, sondern soll Berichten zufolge sogar direkte Unternehmensanteile an der Schweizer Hype-Marke halten.

Entwickler-Rolle: Der 27-Jährige wird aktiv in die Entwicklung der allerersten eigenen On-Fußballschuhe eingebunden.

Strippenzieher Henry: Niemand Geringeres als Frankreich-Legende Thierry Henry (mittlerweile "Director of Football" bei On) soll den Coup hinter den Kulissen mit eingefädelt haben!

Zuletzt soll Mbappé von Nike rund 14 Millionen Euro pro Saison kassiert haben. Jetzt zieht er für die Schweizer Erfolgsmarke den Schlussstrich unter die US-Partnerschaft – und sorgt damit für ein echtes Beben auf dem weltweiten Fußballschuh-Markt!

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