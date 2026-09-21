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Pause für Schweiz-Star

Granit Xhaka gesteht Corona-Lüge

Ein Fußballspieler wärmt sich in einem schwarz-roten Trainingsanzug im Stadion auf.
© Getty Images
Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft muss die ersten vier Spiele in der Nations League ohne Kapitän Granit Xhaka bestreiten. Der 33-Jährige gab am Montag zu, ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft zu haben.
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In Absprache mit dem Schweizerischen Fußballverband (SFV) wurde daher entschieden, dass Xhaka nicht ins Trainingscamp des Nationalteams einrückt und für die kommenden vier Spiele pausiert.

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Xhaka hätte am Montag in ein Trainingscamp im türkischen Belek einrücken sollen, bis zum 6. Oktober stehen danach vier Spiele der Nations League an. "Granit Xhaka hat uns gestern Abend über den Sachverhalt informiert", erklärt SFV-Präsident Peter Knäbel in einer Medienmitteilung. "Wir begrüßen, dass Granit diesen Schritt macht und sich der Aufarbeitung stellt. Gleichzeitig sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es im Interesse der Mannschaft ist, diesen Zusammenzug ohne ihn zu bestreiten."

Statement von Granit Xhaka auf Deutsch zum Thema Covid-19-Impfung und Verantwortung.
Xhaka © Instagram

Xhaka: Fehler in aufgewühlter Gefühlslage

Xhaka hatte davor auf Instagram Stellung bezogen. "Im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung war ich damals persönlich stark verunsichert und hatte große Bedenken", erklärt er. "Ich empfand tiefes Misstrauen gegenüber dem Impfstoff und war von Ängsten und Verunsicherung geprägt." In dieser "aufgewühlten Gefühlslage" habe er eine Impfbestätigung erworben, anstatt "meine offenen Fragen auf dem vorgesehenen Weg zu klären". Heute sehe er ein, dass dieser Weg ein Fehler war. "Es war ein Fehler. Es tut mir leid", so Xhaka.

Die Zeitung Blick hatte am Freitag erstmals berichtet, dass Xhaka im Jahr 2022 ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft Luzern bestätigte, dass sie gegen den 33-jährigen Nationalteamkapitän Ermittlungen aufgenommen habe.

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