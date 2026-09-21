Transfer-Knall um Erling Haaland (26)

Der FC Barcelona soll ein Mega-Angebot vorbereiten.

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Der FC Barcelona soll sich bereits mit der Suche nach einem neuen Top-Stürmer beschäftigen – und dabei erneut Erling Haaland ins Visier nehmen. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski könnte der norwegische Torjäger zum großen Wunschkandidaten der Katalanen werden. Das berichtet das englische Portal "Football Insider".

Demnach wird in Barcelona offenbar ein spektakulärer Vorstoß für den Angreifer von Manchester City vorbereitet. Im Mittelpunkt steht dabei offenbar der Sommer 2027. Englische Medien hatten zuletzt berichtet, dass Haaland zu diesem Zeitpunkt einen Abschied aus Manchester in Betracht ziehen könnte. Barcelona soll diese Spekulationen aufmerksam verfolgen und angeblich bereits über ein finanziell umfangreiches Angebot nachdenken. Konkrete Summen wurden bislang nicht genannt.

© APA/AFP/PETER POWELL

Chance wohl gering

Ein Wechsel dürfte allerdings alles andere als einfach werden. Haaland ist langfristig an Manchester City gebunden und gehört zu den wertvollsten Stürmern im internationalen Fußball. Entsprechend hoch dürfte die finanzielle Belastung für einen Transfer ausfallen.

Hinzu kommt die schwierige wirtschaftliche Situation des FC Barcelona. Der Klub müsste für einen möglichen Haaland-Deal nicht nur eine hohe Ablösesumme stemmen, sondern auch die finanziellen Rahmenbedingungen für Gehalt und Vertrag schaffen.

Noch handelt es sich deshalb lediglich um ein Gerücht. Konkrete Verhandlungen zwischen Barcelona und Haaland sind bislang nicht bekannt. Fest steht lediglich: Sollte der Norweger 2027 tatsächlich auf dem Markt sein, dürfte der Kampf um den 26-Jährigen groß werden.