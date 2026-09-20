Paukenschlag: Laimer fällt aus, Horvath darf ran

Teamchef Ralf Rangnick reagiert auf das Aus vom Bayern-Star.

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Die Nations League-Spiele gegen Israel, Kosovo und Irland finden wohl ohne Konrad Laimer statt. Wie der heimische Fußball-Verband am Sonntag bestätigte, wird der Bayern-Star vorerst nicht ins Teamcamp einrücken.

Adduktorenbereich verhindert Laimer-Einsatz

Laimer zog sich eine leichte Verletzung im linken Adduktorenbereich zu und fehlt damit beim Auftakt gegen Israel am 24. September sowie drei Tage später gegen den Kosovo.

Horvath darf sich beweisen

Eine Überraschung machte Rangnick bei der Nachnominierung: Erstmals bekommt Sascha Horvath seine Chance. Der 30-Jährige Doubl-e-Sieger vom LASK darf sich erstmals unter Rangnick beweisen. Noch bei der Kader-Nominierung meinte Rangnick, dass man bessere Optionen im Mittelfeld habe, als Horvath. Immerhin: Im ÖFB-Team trifft Horvath mit Christoph Lang und Sasa Kalajdzic gleich auf zwei seiner Klub-Kollegen vom LASK.

Der ÖFB-Kader im Überblick

Tor: Lukas Jungwirth (LASK, 0 Länderspiele), Alexander Schlager (Werder Bremen, 30), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen, 1), Christian Zawieschitzky (Red Bull Salzburg, 0)

Verteidigung: David Affengruber (Fulham, 1/0 Tore), Felix Bacher (Olympique Lyon, 0), Kevin Danso (Sunderland, 36/0), Marco Friedl (Werder Bremen, 12/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg, 43/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz, 32/0), Stefan Posch (FSV Mainz, 56/5), Alexander Prrass (TSG Hoffenheim, 21/0), Nikolas Veratschnig (Red Bull Salzburg, 0), Maximilian Wöber (Schalke 04, 31/0)

Mittelfeld: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, 6/1), Sascha Hovarth (LASK, 0), Christoph Lang (LASK, 0), Vasilije Markovic (Austria Wien, 0), Xaver Schlager (Nottingham Forest, 55/4), Romano Schmid (Frosinone, 38/4), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, 51/1), Paul Wanner (PSV Eindhoven, 7/0), Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim, 32/1)

Angriff: Junior Adamu (Schalke 04, 9/0), Michael Gregoritsch (FC Augsburg, 78/24), Marco Grüll (Werder Bremen, 8/0), Sasa Kalajdzic (LASK, 25/5)