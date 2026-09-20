oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nationalteam

Paukenschlag: Laimer fällt aus, Horvath darf ran

Drei Fußballspieler des LASK feiern gemeinsam ein Tor auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Teamchef Ralf Rangnick reagiert auf das Aus vom Bayern-Star.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Nations League-Spiele gegen Israel, Kosovo und Irland finden wohl ohne Konrad Laimer statt. Wie der heimische Fußball-Verband am Sonntag bestätigte, wird der Bayern-Star vorerst nicht ins Teamcamp einrücken.

Adduktorenbereich verhindert Laimer-Einsatz

Laimer zog sich eine leichte Verletzung im linken Adduktorenbereich zu und fehlt damit beim Auftakt gegen Israel am 24. September sowie drei Tage später gegen den Kosovo.

Auch interessant

3:0 - Salzburg zerlegt Sturm nach irren zwölf Minuten

Atletico gewann wildes "Derbi Madrileno" gegen Real 2:1

ManCity nach Torspektakel Tabellenführer

Horvath darf sich beweisen

Eine Überraschung machte Rangnick bei der Nachnominierung: Erstmals bekommt Sascha Horvath seine Chance. Der 30-Jährige Doubl-e-Sieger vom LASK darf sich erstmals unter Rangnick beweisen. Noch bei der Kader-Nominierung meinte Rangnick, dass man bessere Optionen im Mittelfeld habe, als Horvath. Immerhin: Im ÖFB-Team trifft Horvath mit Christoph Lang und Sasa Kalajdzic gleich auf zwei seiner Klub-Kollegen vom LASK.

Der ÖFB-Kader im Überblick

Tor: Lukas Jungwirth (LASK, 0 Länderspiele), Alexander Schlager (Werder Bremen, 30), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen, 1), Christian Zawieschitzky (Red Bull Salzburg, 0)

Verteidigung: David Affengruber (Fulham, 1/0 Tore), Felix Bacher (Olympique Lyon, 0), Kevin Danso (Sunderland, 36/0), Marco Friedl (Werder Bremen, 12/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg, 43/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz, 32/0), Stefan Posch (FSV Mainz, 56/5), Alexander Prrass (TSG Hoffenheim, 21/0), Nikolas Veratschnig (Red Bull Salzburg, 0), Maximilian Wöber (Schalke 04, 31/0)

Mittelfeld: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, 6/1), Sascha Hovarth (LASK, 0), Christoph Lang (LASK, 0), Vasilije Markovic (Austria Wien, 0), Xaver Schlager (Nottingham Forest, 55/4), Romano Schmid (Frosinone, 38/4), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, 51/1), Paul Wanner (PSV Eindhoven, 7/0), Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim, 32/1)

Angriff: Junior Adamu (Schalke 04, 9/0), Michael Gregoritsch (FC Augsburg, 78/24), Marco Grüll (Werder Bremen, 8/0), Sasa Kalajdzic (LASK, 25/5)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

4:1 – Rieder fertigen WAC eiskalt ab

3:3 – LASK verschenkt Zwei-Tore-Führung in Hartberg

Atletico gewann wildes "Derbi Madrileno" gegen Real 2:1

3:0 - Salzburg zerlegt Sturm nach irren zwölf Minuten

7:0-Bayern am Oktoberfest: »So viel, wie reingeht«

Young Violets schießen Rapid II ab

Paukenschlag im ÖFB: Laimer fällt aus, Horvath darf ran

Anderlecht beobachtet ÖFB-Legionär

Barca-Chef kündigt Messi-Hammer an

ManCity nach Torspektakel Tabellenführer