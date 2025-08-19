Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Kim's kesse Nacktshow: Nur in Strümpfen und Pelz im Flieger
Kim's kesse Nacktshow: Nur in Strümpfen und Pelz im Flieger

19.08.25, 17:39
Ist dem Reality-Star nicht ein bisschen kalt.... so untenrum?

Kim Kardashian weiß, wie sie sich bestmöglich inszeniert. Dieses Mal möchte sie ihrer neueste SKIMS-Collection anpreisen. Im Blickpunkt: ihr Face Wrap, die umstrittene Bandage fürs Gesicht, die Frauen aussehen lässt, als wären sie direkt vom Beauty-Doc gekommen.

Privatjet nach Südkorea

Jüngst zeigte ein Instagram-Post die 44-jährige Kim, wie sie mit La La Anthony und Schwester Khloé Kardashian auf dem Weg nach Südkorea die Seamless Sculpt Face Wraps aus ihrer SKIMS-Linie testete.

Nackedeis

Das Trio posierte im Privatjet, jede mit einem Face Wrap, Sonnenbrillen und Mänteln. Kim trug einen braunen Pelzmantel über einem Saint Laurent Body und roten Lippenstift, Anthony einen schwarzen Ledermantel und Khloé einen cremefarbenen Pelzmantel. Sonst nicht viel drunter!

Einige Kommentare unter dem Posting beziehen sich auf die Gesichtsbandage. Diese sei nutzlos, heißt es.

