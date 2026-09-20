7:0-Bayern am Oktoberfest: »So viel, wie reingeht«

Erst sieben Tore gegen Union, dann ging es für die Bayern-Stars auf die Wiesn. Präsident Hainer erlaubte so viele Maß, "wie reingehen".

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Sieben Tore, Platz zwei und anschließend ab aufs Oktoberfest: Zwei Tage nach dem 7:0 gegen Union Berlin tauschten die Bayern-Stars am Sonntag die Trikots gegen Tracht. Beim traditionellen Wiesn-Besuch in der Käfer-Schänke gab Präsident Herbert Hainer sogar den Party-Befehl: "Jeder hat heute freie Fahrt."

FCB-Boss: »Pro Tor eine Maß«

Auf die Frage, wie viele Maß Bier für die Profis erlaubt seien, legte Hainer nach: "So viele wie reingehen." Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen wollte die sieben Treffer allerdings nicht in Bier umrechnen. "Pro Tor eine Maß? Wäre keine gute Idee", scherzte er.

Für Gesprächsstoff sorgte auch Michael Olise. Der Franzose erschien mit hellblauer Schlumpf-Mütze, Jamal Musiala setzte auf einen Hut, Jonathan Tah auf dunkle Sonnenbrille. Harry Kane, Joshua Kimmich, Luis Díaz und Lennart Karl hatten ihre Partnerinnen dabei. Auch Trainer Vincent Kompany kam mit Ehefrau Carla, Uli Hoeneß genehmigte sich einen kräftigen Schluck Bier.

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Einige Bayern hatten bereits am Samstag vorgefeiert. Kimmich saß im Schottenhamel-Zelt neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Alphonso Davies wurde im Schützen-Zelt gesichtet. Dort tanzten später laut Augenzeugen auch Konrad Laimer und Tah auf den Bänken.

Bayern feiern 7:0 am Oktoberfest 1 / 12 Der Hingucker kommt wieder von Michael Olise: Mit seinem wilden chlumpf-Look stiehlt er seinen Kollegen die Show. © babiradpicture - abp Trotz Adduktorenverletzung darf die Wiesn-Auszeit nicht fehlen: Konrad Laimer mit Ehefrau Ines-Sarah, die bald ihr zweites gemeinsames Kind erwartet. © FC Bayern via Getty Images Zweite Bayern-Wiesn für Luis Díaz: Der Kolumbianer kommt mit Ehefrau Gera Ponce. © FC Bayern via Getty Images

Dreesen schickt Kampfansage an Dortmund

Grund zum Feiern hatte der Rekordmeister reichlich. Mit dem 7:0 gegen Union schoss sich Bayern auf Rang zwei und liegt nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Doppel-Torschütze Kane schwärmte: "Auf so ein Spiel haben wir in dieser Saison gewartet. Unsere Leistung war von Anfang bis Ende auf höchstem Niveau."

Dreesen nutzte die Wiesn gleich für eine Ansage Richtung Tabellenführer: "Wir sind die Verfolger von Dortmund – und werden sie dann schön jagen." Ende Oktober kommt der BVB nach München.

Bis auf das Remis auf Schalke hat Bayern in der Liga alle Spiele gewonnen. Dazu kommen der Supercup-Triumph gegen Dortmund sowie erfolgreiche Starts in Champions League und DFB-Pokal.

Für zahlreiche Nationalspieler ging es vom Oktoberfest praktisch direkt weiter zu ihren Auswahlteams. Kimmich und Tah reisen zum DFB, der am Donnerstag in Amsterdam gegen die Niederlande in die Nations League startet.