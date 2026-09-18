7:0-Gala der Bayern! Rekordmeister überrollt Union Berlin

Torgala im Oktoberfest-Trikot: Der FC Bayern München deklassiert den 1. FC Union Berlin zum Auftakt des 4. Spieltags vor heimischem Publikum mit 7:0 und übernimmt die Tabellenspitze.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der FC Bayern München präsentierte sich am Freitagabend in der ausverkauften Allianz Arena in wahrer Vor-Oktoberfest-Laune. Gegen extrem tief stehende Gäste aus Berlin-Köpenick brauchten die Münchner zwar knapp 20 Minuten, ehe Jamal Musiala den Bann mit einem satten Distanzschuss brach. Danach spielte sich das Team von Cheftrainer Vincent Kompany vor allem in der zweiten Halbzeit in einen Rausch und verpasste den chancenlosen Eisernen eine historische Abreibung.

Jubiläum für Kane und Vorentscheidung vor der Pause

Noch vor dem Seitenwechsel stellte der Rekordmeister die Weichen endgültig auf Sieg. Nach einm Handspiel foulte Tom Rothe Michael Olise im Strafraum, woraufhin Harry Kane souverän per Elfmeter verwandelte. Es war ein historischer Treffer für den englischen Stürmerstar, der damit in seinem 98. Einsatz sein 100. Bundesliga-Tor feierte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte der stark aufspielende Michael Olise nach Vorarbeit von Musiala per Schlenzer auf 3:0.

Olise glänzt dreifach im Münchner Torgewitter

Auch nach dem Wechsel ließen die Hausherren nicht locker. Harry Kane per Kopf nach Olise-Flanke sowie der eingewechselte Ismael Saibari schraubten das Ergebnis rasch auf 5:0 hoch. In der Schlussphase krönte der überragende Michael Olise seine Leistung mit zwei weiteren Treffern und schnürte einen Hattrick zum 7:0-Endstand. Während Bayern-Coach Kompany sogar noch das Comeback von Serge Gnabry feiern durfte, rangiert Union Berlin nach der dritter Niederlage in Folge tief im Tabellenkeller.