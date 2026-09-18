Rapid erobert nach 3:0-Gala gegen WSG Tirol Platz eins

Traumabend in Hütteldorf: Der SK Rapid setzt sich mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol durch und erobert damit die Tabellenführung in der Bundesliga.

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Erst ein erlösender Kopfball, dann Aufregung um den Videobeweis und schließlich ein Konter wie aus dem Lehrbuch: Der SK Rapid besiegte die WSG Tirol am Freitagabend mit 3:0 und zog vorübergehend am LASK vorbei an die Tabellenspitze. Ercan Kara, Bendeguz Bolla und Nikolaus Wurmbrand trafen für die Hütteldorfer, die im Allianz Stadion damit auch ihr viertes Heimspiel der laufenden Saison gewannen. Dabei erwischten die Gäste beinahe den besseren Start: Moritz Wels tauchte nach einem schnellen Gegenstoß frei vor Niklas Hedl auf, schoss den Rapid-Keeper jedoch direkt an.

Kara trifft mitten in der besten Tiroler Phase

In einer Phase, in der die Tiroler mutiger wurden, schlugen die Hausherren eiskalt zu. Jannes Horn zirkelte eine Flanke von der linken Seite maßgenau in den Strafraum, wo Ercan Kara völlig frei zum Kopfball kam und zur 1:0-Führung vollendete. Kurz nach dem Seitenwechsel verhinderte WSG-Schlussmann Hamzic nach einem Schuss von Yusuf Demir den zweiten Treffer, als der Ball vom Pfosten zurück ins Feld sprang. In der 63. Minute forderten die Hütteldorfer Fans vergeblich einen Handelfmeter: Schiedsrichter Lechner überprüfte die Szene um David Gugganig lange am Monitor, entschied jedoch auf weiterspielen.

Bolla und Wurmbrand machen den Heimsieg perfekt

Die Hütteldorfer ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Nur vier Minuten später steckte Tonni Adamsen auf den mitaufgerückten Bendeguz Bolla durch, der aus kurzer Distanz eiskalt zum 2:0 einschoss. Trotz Gegenwehr der Gäste, bei denen Murat Satin die Außenstange traf, setzte Rapid den Schlusspunkt: Nach einem Traumpass von Bajlicz lief Nikolaus Wurmbrand auf und davon, ließ Oswald stehen und schob souverän zum 3:0-Endstand ein.