oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Grün-Weiß stürmt voran

Rapid erobert nach 3:0-Gala gegen WSG Tirol Platz eins

SR
von
Bendeguz Bolla schreit im grünen Rapid-Trikot seine Freude heraus, während ihn Tonni Adamsen am Kopf umarmt und Ercan Kara daneben steht.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Traumabend in Hütteldorf: Der SK Rapid setzt sich mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol durch und erobert damit die Tabellenführung in der Bundesliga.
OE24 auf Google bevorzugen

Erst ein erlösender Kopfball, dann Aufregung um den Videobeweis und schließlich ein Konter wie aus dem Lehrbuch: Der SK Rapid besiegte die WSG Tirol am Freitagabend mit 3:0 und zog vorübergehend am LASK vorbei an die Tabellenspitze. Ercan Kara, Bendeguz Bolla und Nikolaus Wurmbrand trafen für die Hütteldorfer, die im Allianz Stadion damit auch ihr viertes Heimspiel der laufenden Saison gewannen. Dabei erwischten die Gäste beinahe den besseren Start: Moritz Wels tauchte nach einem schnellen Gegenstoß frei vor Niklas Hedl auf, schoss den Rapid-Keeper jedoch direkt an.

Auch interessant

UEFA und CONCACAF fordern Milliarden von FIFA-Präsident Gianni Infantino

Zinedine Zidane baut Frankreich um: Fünf Debütanten im Kader

Irre Wende im Transfer-Poker um David Alaba (34)

Kara trifft mitten in der besten Tiroler Phase

In einer Phase, in der die Tiroler mutiger wurden, schlugen die Hausherren eiskalt zu. Jannes Horn zirkelte eine Flanke von der linken Seite maßgenau in den Strafraum, wo Ercan Kara völlig frei zum Kopfball kam und zur 1:0-Führung vollendete. Kurz nach dem Seitenwechsel verhinderte WSG-Schlussmann Hamzic nach einem Schuss von Yusuf Demir den zweiten Treffer, als der Ball vom Pfosten zurück ins Feld sprang. In der 63. Minute forderten die Hütteldorfer Fans vergeblich einen Handelfmeter: Schiedsrichter Lechner überprüfte die Szene um David Gugganig lange am Monitor, entschied jedoch auf weiterspielen.

Bolla und Wurmbrand machen den Heimsieg perfekt

Die Hütteldorfer ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Nur vier Minuten später steckte Tonni Adamsen auf den mitaufgerückten Bendeguz Bolla durch, der aus kurzer Distanz eiskalt zum 2:0 einschoss. Trotz Gegenwehr der Gäste, bei denen Murat Satin die Außenstange traf, setzte Rapid den Schlusspunkt: Nach einem Traumpass von Bajlicz lief Nikolaus Wurmbrand auf und davon, ließ Oswald stehen und schob souverän zum 3:0-Endstand ein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trainer-Knall: Ex-Bayern-Star soll Kult-Klub in Bundesliga führen

Grüll schießt Bremen nach 0:2 zum Sieg

Dortmund übernimmt Tabellenführung

ÖFB-Star feiert Debüt bei 3:0-Sensation gegen Arsenal

Legendärer Heynckes-Co Peter Hermann ist tot

Wildes 2:2! Austria rettet Punkt beim GAK

KTM-Drama in Spielberg – Martin gewinnt Sprint

Sieg! Österreich schlägt Belgien im Davis-Cup

Martinez-Doppelpack rettet Inter einen Punkt

2:0! Lustenau stürzt Altach in die Mega-Krise