Nur Brasilianerin bringt  Bayerns Olise zum Reden

Nur bei ihr wollte der Superstar reden.

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Michael Olise gehört auf dem Platz zu den auffälligsten Spielern des FC Bayern – abseits des Rasens ist der Franzose dagegen für seine Zurückhaltung bekannt. Beim 7:0 gegen Union Berlin lieferte der 24-Jährige mit drei Toren und einer Vorlage eine überragende Vorstellung ab. Anschließend wurde er zum Spieler des Spiels gewählt, verzichtete jedoch erneut auf das übliche TV-Interview.

Damit setzte sich ein Muster fort. Schon nach dem 5:0 des FC Bayern gegen Bodø/Glimt Anfang September hatte Olise nach zwei Treffern nur äußerst knapp auf die Fragen des Senders DAZN geantwortet. Auf die Frage, wie ihm solche Tore gelingen, erklärte er trocken: "Ich schieße, und entweder geht der Ball rein oder nicht." Der Auftritt sorgte für Aufmerksamkeit, anschließend stellten sich Bayern-Verantwortliche schützend vor den Offensivspieler. Sportvorstand Max Eberl betonte, Olise sei eben nicht der Typ für ausführliche Interviews – entscheidend sei seine außergewöhnliche Leistung auf dem Platz.

Neymar bringt Olise zum Lächeln

Am Freitagabend gelang nun ausgerechnet der brasilianischen Journalistin Isabela Pagliari von CazéTV der vielleicht ungewöhnlichste Zugang zu dem sonst so verschlossenen Bayern-Star. Sie hatte ein besonderes Geschenk dabei: ein von Neymar signiertes Trikot des FC Santos.

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Neymar gehört zu Olises Vorbildern. Auf dem Trikot hatte der brasilianische Superstar dem Franzosen eine persönliche Botschaft hinterlassen. Bei der Übergabe zeigte Olise ungewohnt deutlich seine Freude und bedankte sich bei Pagliari. "Das ist das eine Trikot, das ich mir gewünscht habe", sagte er. Anschließend unterschrieb auch Olise ein Bayern-Trikot für Neymar.