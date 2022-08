NATO-Generalsekretär: ''Die Ukraine wird sich durchsetzen''

''Die Ukraine muss sich durchsetzen, und die Ukraine wird sich durchsetzen'', sagte Jens Stoltenberg in einer am Mittwoch veröffentlichten Grußbotschaft zum Unabhängigkeitstag des Landes.

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist überzeugt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen wird. "Die Ukraine muss sich durchsetzen, und die Ukraine wird sich durchsetzen", sagte der Norweger in einer am Mittwoch veröffentlichten Grußbotschaft zum Unabhängigkeitstag des Landes. Die NATO werde so lange Unterstützung leisten, wie es nötig sei.

"Eine starke und unabhängige Ukraine ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität des euro-atlantischen Raums", sagte Stoltenberg. Russlands Krieg gegen die Ukraine sei "die größte Krise für Europas Sicherheit seit dem Zweiten Weltkrieg".

Zum Unabhängigkeitstag wünschte Stoltenberg der Ukraine "Stärke und Erfolg". Die ukrainischen Streitkräfte und das gesamte ukrainische Volk zeigten enormen Mut und Entschlossenheit, sagte er. Unter der Führung von Präsident Wolodymyr Selenskyj stellten sie eine Inspiration für die Welt dar.