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Gegen AS Roma

Martinez-Doppelpack rettet Inter einen Punkt

Ein Inter-Mailand-Spieler und ein Roma-Spieler kämpfen während eines Spiels um den Ball.
© APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Inter Mailand hat im Fußball-Gipfeltreffen der Serie A bei der AS Roma nach einer Aufholjagd einen Punkt gerettet.
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Der Titelverteidiger kämpfte sich am Samstag beim 2:2 (0:2) durch einen Doppelpack von Lautaro Martinez (46., 79.) zurück, nachdem Kouadio Kone mit zwei Treffern (6., 37.) für die Römer vorgelegt hatte. Für beide Mannschaften war es in der fünften Runde der erste Punkteverlust, für die Roma endete eine saisonübergreifende Siegesserie in der Liga von neun Spielen.

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Die Roma von Trainer Gian Piero Gasperini bleibt dank der besseren Tordifferenz aber vor den Mailändern an der Tabellenspitze.

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