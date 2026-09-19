Gegen AS Roma
Martinez-Doppelpack rettet Inter einen Punkt
Der Titelverteidiger kämpfte sich am Samstag beim 2:2 (0:2) durch einen Doppelpack von Lautaro Martinez (46., 79.) zurück, nachdem Kouadio Kone mit zwei Treffern (6., 37.) für die Römer vorgelegt hatte. Für beide Mannschaften war es in der fünften Runde der erste Punkteverlust, für die Roma endete eine saisonübergreifende Siegesserie in der Liga von neun Spielen.
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Die Roma von Trainer Gian Piero Gasperini bleibt dank der besseren Tordifferenz aber vor den Mailändern an der Tabellenspitze.
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