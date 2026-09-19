Sandro Wagner
Trainer-Knall: Ex-Bayern-Star soll Kult-Klub in Bundesliga führen
Das Duell gegen Bochum am Sonntag um 13:30 Uhr (live auf Sky) betreut interimsmäßig noch Lars Barlemann, der seit dieser Saison die U23 coacht. Erst ab Montag übernimmt der neue Cheftrainer das Kommando bei Hannover 96. Nach der Trennung von Christian Titz, der nach der 1:2-Niederlage gegen Nürnberg und nur vier Punkten aus fünf Partien von Boss Jonas Boldt freigestellt wurde, steht die Nachfolge laut BILD fest: Sandro Wagner übernimmt das Amt. Der ehemalige Bayern-Stürmer war zuletzt beim Erstligisten Augsburg tätig und arbeitete zuvor als Co-Trainer unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann.
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Arbeit startet in der Länderspielpause
Durch die bevorstehende XXL-Länderspielpause bleibt dem neuen Coach Zeit, um der Mannschaft rund um Kapitän Stefan Teitur Thordarson seine Spielphilosophie zu vermitteln und neues Selbstvertrauen aufzubauen. An der nötigen Ausstrahlung sollte es nicht scheitern. "Er hat eine extreme Autorität. Das hat man von der ersten Sekunde an gemerkt, als er die Kabine betreten hat", schwärmte etwa Augsburg-Keeper und Nationalspieler Finn Dahmen.
Einblicke bereits vor der Einigung
Um sich vorab ein Bild zu machen, erhielt der neue Cheftrainer schon vor dem Abschluss Insider-Informationen. Co-Trainer Levent Sürme traf sich geheim mit ihm, um Einblicke in den Kader und das Betreuerteam zu geben.
Möglicher Aufstieg als großes Ziel
Die Zielsetzung bei den Niedersachsen ist eindeutig festgelegt: Spätestens in der kommenden Saison soll die Rückkehr in die Bundesliga gelingen. Zudem soll das öffentliche Interesse am Verein gesteigert werden. TV-Experte Torsten Mattuschka meint dazu: "Sandro Wagner ist für die 2. Liga cool und sensationell."
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