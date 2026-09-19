"Kaskaden"
BÖHM: Wahrhaftige Beziehungen
Auf Instagram teilt Autorin Louise K. Böhm unter louschreibt ihren Alltag zwischen Lohnarbeit, Schreiben und dem Umgang mit ihrer Neurodivergenz.
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Leben
Jetzt hat sie ihren ersten Roman verfasst. Kaskaden handelt von Jojo, die der Vorstadt entkommen ist – in ein anderes Leben. Doch auf der Uni in der großen Stadt kommt sie sich auch fehl am Platz vor – gehört sie wirklich hierher?
Woher? Wohin?
Ja, zumindest wenn sie im Labor steht, kann sie das fühlen. Und dann mit Jakob, der plötzlich in ihr Leben stolpert und Leichtigkeit auslöst. Doch dann meldet sich Yara wieder: Die Freundin, die ihr ein und alles gewesen ist, mit der sie die Welt erobern wollte, die jedoch plötzlich verschwand...
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Ein Hoch auf die Freundinnenschaft
Böhms Debüt ist nicht nur eine berührende Geschichte über Freundinnenschaft und wieso sie zumindest gleichwertig sein sollte wie romantische Liebe, sondern auch ein genaues Hinsehen auf Familie. Woher kommen wir, wie sehr prägt, was unsere Eltern gemacht haben und wie finden wir unsere eigene Identität?
Kaskaden ist ein kluger Roman, mit sprachlicher Unmittelbarkeit, frisch und dank der dichten Themen lange nachhallend.
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