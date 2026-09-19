Jaksch: Blind Date mit der Verfassung

VERFASSUNG, NA UND? von Stefanie Jaksch.

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Stefanie Jaksch, WASSER Publishing-Verlagschefin, Autorin und überhaupt Wunzerwuzzeline in praktisch allen Buchbelangen, hat ein neues Buch geschrieben: Verfassung, na und? heißt es und dreht sich – eh klar - um die Grundrechte unseres Landes.

Ob wir bei den Fakten alle so fit sind, wie wir vielleicht annehmen oder blind umherirren, lässt sich nun mit dieser Lektüre überprüfen.

Stefanie Jaksch © Molden

Wichtige Infos kurzweilig verpackt

Zuerst hatte Jaksch, sie ist gebürtige Deutsche und mittlerweile langjährige Wienerin, deutlich ablehnende Gefühle bei der Anfrage, ob sie ein Buch zu diesem Thema schreiben möchte. Zum Glück hat sie sich davon aber nicht abhalten lassen und es ist ein Text entstanden, der ein (vermeintlich) trockenes Thema interessant aufbereitet.

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Verfassung spricht selber

Jaksch entdeckt Zusammenhänge, dröselt Begriffe auf. Und ganz natürlich kommt auch jene zu Wort, um die es geht, nämlich die Verfassung selbst. Dazu gibt es Funfacts zu entdecken, ein Quiz zu meistern und viele Infografiken, die zur Kurzweiligkeit beitragen.

Verfassung, na und? lässt uns die Säulen unseres Staates aus der Nähe betrachten und bringt eine Auseinandersetzung mit der Demokratie. Das ist heute wichtig und immer.