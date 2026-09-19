Junger Tiroler (20) erobert die Premier League

Der erst 20-jährige Jannik Schuster brillierte gegen Chelsea.

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Der 20-jährige Mieminger feierte mit Brentford einen überraschend deutlichen 3:0-Heimsieg gegen Chelsea und hatte dabei maßgeblichen Anteil am Erfolg. Schuster spielte über die gesamte Partie in der Defensive, bereitete den Führungstreffer vor und wurde anschließend zum "Man of the Match" gewählt.

Brentford ging in der 61. Minute durch Jaidon Anthony in Führung. Igor Thiago erhöhte kurz vor Schluss auf 2:0, ehe Fabio Carvalho in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Durch den Erfolg kletterte Brentford zumindest vorübergehend auf Rang drei der Tabelle.

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Für Schuster ist es der nächste Schritt einer bemerkenswerten Entwicklung. Nachdem er an den ersten beiden Spieltagen noch ohne Einsatz geblieben war, kam er gegen Sunderland als Ersatz für den verletzten Kapitän Nathan Collins ins Spiel. Seither gehört der Tiroler zur Startelf und absolvierte gegen Bournemouth und Chelsea jeweils mehr als 90 Minuten.

Schuster war im Sommer von Red Bull Salzburg nach England gewechselt. Brentford stattete ihn mit einem Vertrag bis 2031 aus. Das Transferpaket soll inklusive möglicher Bonuszahlungen mehr als 20 Millionen Euro betragen haben. Damit wurde der Tiroler zum teuersten Österreicher, der aus der heimischen Bundesliga ins Ausland wechselte.