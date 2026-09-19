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Mit 83 Jahren

Inter-Legende Sandro Mazzola ist tot

Schwarzweiß-Porträt eines Mannes im gestreiften Trikot im Freien.
© AFP
Der frühere italienische Starstürmer Sandro Mazzola ist im Alter von 83 Jahren verstorben, wie sein ehemaliger Club Inter am Samstag bekanntgab.
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Für die Mailänder spielte Mazzola in den Sechzigern und Siebzigern die gesamte 17-jährige Profikarriere, schoss dabei 158 Tore.

In dieser Zeit holte Inter viermal Italiens Meistertitel und zwei Meistercup-Finalsiege. Mit dem Nationalteam wurde Mazzola 1968 Europameister, zwei Jahre später kam er mit der Squadra Azzurra ins WM-Finale.

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