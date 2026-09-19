Darum werden jetzt 100 Millionen in Geisterflughafen gepumpt

Mitten im Pazifik liegt ein Flughafen, an dem kaum Passagiere ankommen – trotzdem ist er für den internationalen Flugverkehr wichtig.

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Der Midway Atoll Airport auf Sand Island soll möglicherweise für mehr als 100 Millionen US-Dollar saniert werden. Die US-Luftfahrtbehörde FAA prüft derzeit die Zukunft des abgelegenen Flughafens.

Der Grund liegt in seiner besonderen Funktion: Midway dient als möglicher Ausweichflughafen für Langstreckenflüge über den Pazifik. Nach den ETOPS-Sicherheitsregeln müssen Flugzeuge bestimmte geeignete Ausweichplätze innerhalb einer vorgeschriebenen Flugzeit erreichen können. Midway wird deshalb bei Zehntausenden Transpazifikflügen in die Planung einbezogen – obwohl dort nur äußerst selten tatsächlich eine Maschine landet.

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Zwischen 2003 und 2021 wurden laut FAA lediglich elf zivile und militärische Flugzeuge nach Midway umgeleitet. Trotzdem könnte ein Wegfall des Flughafens Auswirkungen auf wichtige Verbindungen zwischen Nordamerika, Hawaii und Asien haben.

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Nun droht die rund 2377 Meter lange Piste technisch zu verfallen. Die FAA rechnet mit einem Sanierungsbedarf von mehr als 100 Millionen Dollar. Gleichzeitig liegt der Flughafen in einem Naturschutzgebiet mit rund drei Millionen Seevögeln. Die öffentliche Konsultation zur Zukunft von Midway läuft noch bis 22. September 2026.