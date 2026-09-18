Darum ist Grönland so wichtig für die USA

Grönland ist die größte Insel der Welt und besitzt zahlreiche wertvolle Vorkommen an Seltenen Erden. Außerdem ist Grönland militärisch wertvoll für die USA.

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Grönland verfügt mit über 2,2 Millionen Quadratkilometern Fläche über bestätigte sowie vermutete Vorkommen von Mineralien, Erzen und Kohlenwasserstoffen. Dazu gehören Metalle der Seltenen Erden, Uran, Zink, Eisenerz, Molybdän, Grafit, Kohle, Erdöl und Erdgas. Der Abbau dieser Rohstoffe könnte den Ausfall dänischer Zahlungen kompensieren, falls eine Unabhängigkeit erfolgt, die von einer Mehrheit der Bevölkerung befürwortet wird. Seit 2009 unterstützt die grönländische Regierung daher Investitionen und Explorationen. Zudem liegen auf der Insel 25 von 34 Rohstoffen, die von der EU-Kommission als strategisch bedeutsam eingestuft wurden. Bergbauprojekte bleiben jedoch eine finanzielle und ökologische Gratwanderung.

Riesige Vorkommen im Süden

Die zwei weltweit größten Lagerstätten von Seltenen Erden befinden sich an der Südspitze der Insel. Das Projekt Kringlerne soll eine Jahresproduktion von 3.000 Tonnen ermöglichen, was 60 Prozent des europäischen Jahresbedarfs entspricht. Übertroffen wird dies von Kvanefjeld auf dem Kuannersuit-Plateau nahe Narsaq, das als fünftgrößte bekannte Lagerstätte für leichte Seltene Erden wie Lanthan, Cer, Praseodym und Neodym gilt. Ein weiteres Projekt für schwere Seltene Erden ist Tanbreez. Beide Lagerstätten sind das ganze Jahr über mit Schiffen erreichbar.

Hürden durch den Umweltschutz

Das australische Unternehmen Greenland Minerals, an dem der chinesische Konzern Shenghe Resources beteiligt ist, schätzte die Investitionskosten für Kvanefjeld auf 1,36 Milliarden US-Dollar. Bei Vorkommen von 108 Millionen Tonnen und 37 Jahren Laufzeit war eine jährliche Produktion von 3 Millionen Tonnen im Tagebau geplant, was 787 Arbeitsplätze gesichert hätte. Eine Vereinbarung zwischen Shenghe und der China National Nuclear Corporation führte jedoch zu Kritik der Oppositionspartei Inuit Ataqatigiit bezüglich der Umweltfolgen. Die Abbaugenehmigung scheiterte schließlich an den Umweltschutzprüfungen.

Kaum US-Lizenzen vergeben

Amerikanische Unternehmen sind eingeladen, sich am Potenzial der Wirtschaft zu beteiligen, wie Grönlands Ministerin für Handel und Rohstoffe, Naaja H. Nathanielsen, in der Washington Post schrieb. Sie wies darauf hin, dass Großbritannien und Kanada jeweils 23 Bergbaulizenzen in Grönland besitzen, während die USA lediglich eine einzige Lizenz halten.

Auch militärisch ist Grönland für die USA sehr wichtig. Die Amerikaner unterhalten bereits eine Militärbasis auf Grönland. Die Pituffik Space Base dient unter anderem der Überwachung von Weltraumaktivitäten und Raketenstarts und geht auf ein Verteidigungsabkommen zwischen Washington und Kopenhagen zurück. Grönland liegt geostrategisch günstig im Nordatlantik und Arktischen Ozean zwischen Nordamerika und Europa. Auch befindet sich die Insel auf direkter Strecke einer möglichen Raketenflugbahn zwischen Russland und den USA. Trump verwies zuletzt auf die angebliche Präsenz russischer und chinesischer Schiffe nahe der Insel.