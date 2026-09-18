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Atom-Schreck

Drohne schlägt in russischem AKW ein

Kernkraftwerk mit zwei Kühltürmen, aus denen Dampf aufsteigt, am Wasser gelegen.
© Getty Images
Eine Drohne hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den Kühlturm eines Reaktors im russischen Atomkraftwerk Kursk getroffen.
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Die IAEA sei informiert worden, dass das Atomkraftwerk zur Zeit des Vorfalls am Donnerstag in Betrieb gewesen sei, teilte die in Wien ansässige IAEA am Freitagnachmittag im Onlinedienst X mit. Der Betrieb laufe unverändert weiter, ein Feuer sei nicht ausgebrochen.

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IAEA-Chef Rafael Grossi betonte, dass alle Angriffe auf Atomanlagen inakzeptabel seien - unabhängig davon, wo sie stattfinden. Grossi wiederholte außerdem die Aufforderung zu maximaler militärischer Zurückhaltung, um das Risiko eines Atomunfalls zu verhindern.

Im August 2025 hatte die russische Luftabwehr laut einem russischen Medienbericht eine ukrainische Kampfdrohne in der Nähe des AKW Kursk abgeschossen. Die russische Region Kursk grenzt an die Ukraine, gegen die Russland seit mehr als viereinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg führt. Das Grenzgebiet ist immer wieder Ziel ukrainischer Gegenangriffe, 2024 stieß Kiews Militär überraschend in die Region vor und hielt über mehrere Monate Teile besetzt.

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