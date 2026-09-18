ÖFB-Schock! Bayern-Star Laimer verletzt

Das österreichische Nationalteam muss zum Start der UEFA Nations League vorerst auf Konrad Laimer verzichten. Der Bayern-Star fällt verletzungsbedingt aus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die ersten beiden Begegnungen der UEFA Nations League bestreitet das österreichische Nationalteam ohne Konrad Laimer. Am 24. September, trifft die Mannschaft auf Israel, bevor am 27. September das Spiel gegen den Kosovo ansteht.

Ausfall durch Adduktorenverletzung

Der FC Bayern gab bekannt, dass sich der 29-jährige Mittelfeldspieler eine leichte Verletzung im Bereich der linken Adduktoren zugezogen hat. Dadurch verpasst er die ersten beiden Partien im ÖFB-Trikot.

Mögliche Rückkehr im späteren Lehrgangsverlauf

Eine spätere Rückkehr zum Nationalteam bleibt während des laufenden Lehrgangs jedoch möglich. Laimer könnte für die anschließenden Auswärtsspiele am Donnerstag, 1. Oktober, gegen Irland sowie am Sonntag, 4. Oktober, gegen den Kosovo wieder zum Kader stoßen.