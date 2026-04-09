Promi-Besuch in Salzburg: Cathy Hummels rettet Pferd auf Gut Aiderbichl

Die Moderatorin besuchte gemeinsam mit ihrem Sohn die Tierschutzgemeinschaft und übernahm die Patenschaft für ein Pferd mit besonderer Geschichte.

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde – und manchmal verhilft der Mensch dem Vierbeiner zum Glück. Es war ein Besuch, der von tiefer Empathie und persönlicher Überzeugung geprägt war: Cathy Hummels reiste auf das renommierte Gut Aiderbichl, um die dortige Tierschutzarbeit aus nächster Nähe kennenzulernen. Die Unternehmerin betonte dabei den hohen Stellenwert der persönlichen Begutachtung: „Ich wollte mich persönlich von der großartigen Arbeit überzeugen.“

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Ein Ort der Geborgenheit

Das Resümee der Moderatorin fiel angesichts der Eindrücke auf dem Gut überaus positiv aus. Besonders die Hingabe, mit der die geretteten Tiere dort versorgt werden, hinterließ einen bleibenden Eindruck. „Alles ist mit viel Liebe gemacht. Das größte Glück der Tiere ist, dass sie von Gut Aiderbichl gerettet wurden“, hielt Hummels fest. Diese besondere Atmosphäre übertrug sich sichtlich auch auf die nächste Generation. Ihr Sohn Ludwig zeigte sich von der Idylle und den Bewohnern des Gutes so angetan, dass er einen spontanen Wunsch äußerte: „Mama, ich will hierbleiben.“

Cathy Hummels unterstützt Gut Aiderbichl. © Georg Kritsch

Die bewegende Geschichte der Stute Kathi

Im Zentrum des Besuches stand jedoch eine ganz besondere Begegnung, die in der Übernahme einer Patenschaft mündete. Hummels entschied sich, die Patenschaft für das Pferd Kathi zu übernehmen – ein Tier, dessen Schicksal eng mit der Gründungsgeschichte von Gut Aiderbichl verknüpft ist.

Bereits im Jahr 2004 rettete Gründer Michael Aufhauser das damals erst wenige Wochen alte Fohlen von einem Pferdeschlachtmarkt. Kathi befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf einem Transporter mit Ziel Italien. Die Rettung markierte jedoch erst den Anfang einer dramatischen Episode: Aus tiefer Sehnsucht nach ihrer Mutter verweigerte das junge Fohlen zunächst jede Nahrungsaufnahme. Erst die aufwendige Suche und die anschließende Wiedervereinigung mit der Mutterstute retteten das Überleben des Tieres – ein Moment, der damals wie heute Menschen zu Tränen rührt.

Für Cathy Hummels war die Entscheidung für Kathi eine Herzensangelegenheit, die weit über die Namensgleichheit hinausgeht: „Ich fühle mich nicht nur wegen des Namens mit Kathi verbunden. Wir beide haben uns auf Anhieb verstanden, ich habe diese Energie gespürt.“ Mit einem Schmunzeln konstatierte sie: „Cathy und Kathi – das ist ein perfektes Match.“ Eine schöne Geschichte, die noch lange nicht das letzte Kapitel aufschlägt.

Ein Plädoyer für gesellschaftliche Verantwortung

Abschließend nutzte Hummels ihre Reichweite für einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit. Engagement für den Tierschutz sei für sie unverzichtbar, da Tiere als schutzbedürftige Lebewesen auf die Fürsorge des Menschen angewiesen seien. „Die Menschen sollten Gut Aiderbichl unterstützen, weil Tiere unsere Hilfe brauchen. Sie sind Lebewesen wie wir, aber können sich nicht selbst helfen – das ist unsere Verantwortung“, erklärt die Moderatorin.

Cathy Hummels übernahm die Patenschaft für die Stute Kathi. © Georg Kritsch

Besonderes Augenmerk legte sie dabei auf die Transparenz und die Herzlichkeit der Institution: „Hier wird von Herzen gute Arbeit gemacht.“ Ihr Versprechen, die Tierschutzgemeinschaft auch in Zukunft tatkräftig zu unterstützen, unterstreicht die Nachhaltigkeit ihres Besuchs. Auf Gut Aiderbichl zeigt man sich über die prominente Schirmherrschaft hocherfreut und hofft, dass dieses Beispiel Schule macht, um auch künftig Tieren in Not eine sichere Zuflucht bieten zu können.