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Matthew Perry
© Getty

3 Jahre und 5 Monate

Drogentod von Matthew Perry: Assistent zu Haftstrafe verurteilt

27.05.26, 22:36
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Mehr als zwei Jahre nach dem Drogentod des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry muss dessen früherer Assistent für mehrere Jahre ins Gefängnis.  

Ein Gericht in Los Angeles verurteilte Kenneth Iwamasa am Mittwoch zu drei Jahren und fünf Monaten Haft. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass er dem Schauspieler in den Tagen vor dessen Tod mehr als 25 Dosen des Narkosemittels Ketamin verabreicht hatte.

Den Gerichtsakten zufolge injizierte der Assistent Perry alleine am Tag seines Todes drei Dosen der Droge. "Spritz mir eine Große", habe Perry zu Iwamasa gesagt, heißt es darin. Der Assistent bekannte sich in dem Prozess schuldig, seinem Auftraggeber das tödliche Ketamin verabreicht zu haben.

Bereits fünf Menschen schuldig gesprochen

Perry spielte in seiner Karriere vor allem komische Rollen in Film und Fernsehen und wurde als Chandler in der Sitcom "Friends" weltbekannt. Der Schauspieler wurde 2023 im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Laut Obduktionsbericht starb er an den Folgen der Droge Ketamin. Über seinen langjährigen Alkohol- und Drogenmissbrauch hatte Perry ein Buch veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit Perrys Tod wurden insgesamt fünf Menschen schuldig gesprochen. Alle beteiligten sich nach Überzeugung der Justiz an der Belieferung des Schauspielers mit Ketamin, darunter eine als "Ketamin-Queen" bekannte Dealerin.

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