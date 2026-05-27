ORF-Wettermann rechnet ab: "Das ist wirklich crazy"

Die außergewöhnliche Hitzewelle Ende Mai sorgt nicht nur meteorologisch für Aufsehen, sondern auch für hitzige Diskussionen in sozialen Netzwerken.

Die Hitzewelle hat weiterhin große Teile Europas im Griff. Auch ORF-Meteorologe Marcus Wadsak spricht in einem Facebook-Video über die hohen Temperaturen der letzten Tage, und kritisiert dabei auch Kommentare, die die aktuellen Wetterextreme relativieren wollten.

„Ich möchte auf einige Reaktionen auf meine Erklärungen hier kurz Stellung nehmen, denn sehr oft kommt: ‘Früher war es auch warm, nix Neues, der Mai hat schon immer solche Temperaturen gebracht’ ... Liebe Leute, die ihr so was schreibt“, sagte der Meteorologe.

"Wirklich crazy"

Wadsak betonte, dass es sich bei den aktuellen Temperaturen keineswegs um normale Schwankungen handle. „Wenn etwas das Extremste bisher ist, dann war das früher eben nicht so“, stellte er klar. Gerade die Größenordnung der neuen Rekorde sei außergewöhnlich: „Normal werden solche Rekorde um Zehntel-Grad gebrochen, jetzt gleich um zwei. Also das ist wirklich crazy.“

Besonders wichtig ist dem Wetterexperten dabei die richtige Einordnung. Den Begriff „Hitzerekord“ verwendet er bewusst nur ungern: „Rekord ist für mich immer etwas Erstrebenswertes.“ Stattdessen spricht Wadsak von Extremwerten, die zeigen würden, wie ungewöhnlich die aktuelle Wetterlage tatsächlich sei. Sein Fazit fällt eindeutig aus: „Das, was wir derzeit erlebt haben, ist einzigartig, beispiellos und extrem heiß.“