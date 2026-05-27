Unwetter-Alarm: Hier drohen heute heftige Hagel-Gewitter

In Teilen Österreichs muss man am Mittwoch mit heftigen Gewittern rechnen.

Der Mittwoch startet vielerorts noch sonnig und trocken, doch bereits am Vormittag entstehen über den Bergen erste Quellwolken. Am Nachmittag nimmt die Schauer- und vor allem die Gewitterneigung deutlich zu. Besonders entlang des Alpenhauptkamms sowie im Süden und Südosten Österreichs muss mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Vor allem in der Steiermark, in Unterkärnten und am Alpenostrand besteht erhöhte Unwettergefahr mit Starkregen, stürmischen Böen und lokal auch Hagel.

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Deutlich ruhiger und meist trocken bleibt es voraussichtlich nur im Norden und Nordosten des Landes. Dazu frischt der Wind aus West bis Nordwest mäßig bis lebhaft auf. Nach Frühtemperaturen zwischen 11 und 18 Grad werden tagsüber sommerliche 25 bis 33 Grad erreicht.

Wetterberuhigung

In der Nacht auf Donnerstag beruhigt sich das Wetter allmählich. Vielerorts verläuft die Nacht bereits trocken und nur gering bewölkt. Anfangs sind jedoch besonders in Teilen Tirols und Osttirols sowie in der Steiermark, im Burgenland und in Niederösterreich noch einzelne Regenschauer und letzte Gewitter möglich. Der Nordwest- bis Nordwind weht schwach bis mäßig, anfangs lokal noch lebhaft. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 18 Grad.

Am Donnerstag setzt sich mit steigendem Luftdruck wieder freundlicheres Wetter durch. Meist scheint die Sonne und es bleibt trocken. Nur über den Alpengipfeln im Westen und Südwesten können sich am Nachmittag vereinzelt Regenschauer oder kurze Wärmegewitter entwickeln, die Gewittergefahr ist insgesamt aber deutlich geringer als am Mittwoch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad wird es etwas kühler als zuletzt.