Nach Früh-Sommer: Jetzt kommt die Gewitter-Walze

Österreich darf sich am Dienstag über hochsommerliche Temperaturen freuen. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale steigt am Mittwoch jedoch die Gewittergefahr im Land deutlich an.

Der Dienstag präsentiert sich in Österreich noch einmal von seiner absolut hochsommerlichen Seite. Ein ausgeprägtes Hoch liegt nahezu ortsfest über Mitteleuropa und sorgt für häufig ruhiges und für die Jahreszeit außergewöhnlich warmes bis heißes Sommerwetter. Von früh bis spät scheint meistens die Sonne. Einige Quellwolken über den Bergen bleiben tagsüber häufig harmlos, lediglich im westlichen und südlichen Bergland steigt am Nachmittag die Gewitterneigung leicht an. Der Wind weht mäßig aus Nordwest und die Höchstwerte erreichen außergewöhnlich warme 27 bis 32 Grad.

Kaltfront bringt Wetterumschwung

Mit einer schwach ausgeprägten Kaltfront sickert am Mittwoch aus Norden vorübergehend kühlere, aber recht trockene Luft ein. Zuvor steigt die Schauer- und Gewitterneigung noch etwas an. Am Mittwoch scheint zwar weiterhin häufig die Sonne, von Norden her ziehen jedoch Wolken durch. Im Laufe des Vormittags steigt die Schauer- und Gewitterneigung zunächst in den Nordalpen an. Am Nachmittag sind dann im Süden lokal kräftige Entwicklungen und Gewitter möglich. Im Norden und Osten bleibt es dagegen bis auf vereinzelte gewittrige Schauer meist trocken. Die Höchstwerte liegen von Nordwest nach Südost weiterhin zwischen 26 und 32 Grad.

Temperaturen gehen zurück

Der Donnerstag verläuft in der Folge wieder häufig sonnig, da anfängliche Restwolken in den Alpen rasch auflockern. Am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung im westlichen und südlichen Bergland zwar wieder leicht an, verbreitet bleibt es aber trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Mit maximal 22 bis 27 Grad gehen die Temperaturen im Vergleich zu den Vortagen etwas zurück.

Sonne bringt Wärme zurück

Auch der Freitag zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Über dem Berg- und Hügelland bilden sich ab dem Mittag zwar Quellwolken, meist bleibt es aber auch dort trocken und freundlich. Bei nachlassendem, maximal noch mäßigem Nordwestwind steigen die Temperaturen wieder auf 26 bis 30 Grad an.