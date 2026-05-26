Mit Indoor-Drogenplantage Dreiviertelmillion verdient

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei einen Drogenring zerschlagen.

Burgenland. Die burgenländische Polizei hat drei Männer ausgeforscht, die im Bezirk Güssing eine Cannabis-Indoorplantage betrieben haben sollen. Sie dürften mindestens 74 Kilo Cannabis mit einem Verkaufswert von rund 740.000 Euro in Verkehr gebracht haben. Ein 36-jähriger Tiroler wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Seine mutmaßlichen Komplizen, ein 48-jähriger Wiener und ein 32-jähriger Tiroler, wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Die Plantage befand sich im Kellerbereich einer Firmenhalle, berichtete die Polizei am Dienstag. Aufgrund der zahlreichen Pflanzentöpfe, die dort gefunden wurden, sei davon auszugehen, dass die Menge an erzeugten Cannabisblüten noch deutlich höher ausfallen könnte. Dazu laufen umfangreiche Erhebungen.