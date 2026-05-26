Einbruch in Schule: Polizeihund stöbert Duo auf

Die Wiener Polizei konnte zwei Einbrechern das Handwerk legen.

Wien. Die Polizei wurde am Montag gegen 23.20 Uhr in der Davidgasse im Brennpunktbezirk Favoriten gerufen. In die dortige Schule, wo derzeit Umbauarbeiten stattfinden, soll eingebrochen worden sein.

Polizeihund "Orlik" stöbert Einbrecher auf. © LPD Wien

"Im Zuge der ersten Durchsuchung des Geländes konnten zwei aufgebrochene Türen vorgefunden werden. Ein Polizeidiensthund wurde für die weitere Durchsuchung von seiner Hundeführerin eingesetzt", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Duo versteckte sich im Putzraum

Schon nach wenigen Minuten konnte der Polizeihund „Orlik“ die Einbrecher vor einer verschlossenen Tür erschnüffeln und begann zu bellen. In dem Putzraum hatten sich zwei Männer versteckt. Die beiden Einbrecher, ein 30-jähriger Afghane und ein 33-jähriger Iraner, wurden daraufhin vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen laufen.