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Alarm in City

Großeinsatz am Karlsplatz: Feuerwehr bei Oper

26.05.26, 16:23
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Große Aufregung am Dienstagnachmittag in der Wiener Innenstadt: Gegenüber der Staatsoper am Karlsplatz läuft derzeit ein größerer Feuerwehreinsatz. Hintergründe zum laufenden Einsatz sind aktuell noch unklar. 

Am Dienstagnachmittag fanden sich gleich mehrere Feuerwehren gegenüber der Staatsoper im 1. Bezirk ein. Auf oe24-Anfrage bestätigten Feuerwehr und Polizei einen Brandeinsatz, zu dem vorerst jedoch keine näheren Angaben gemacht werden konnten: "Ein kleiner Brandherd wird gerade von der Feuerwehr gelöscht", gab man bekannt. Zudem seien Rettungswagen vor Ort, um gegebenenfalls Personen zu bergen - dazu sei es bislang aber glücklicherweise nicht gekommen, erklärte die Pressestelle der Wiener Polizei. 

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Weitere Infos werden im Laufe des Nachmittags erwartet...

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