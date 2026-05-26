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3-LKW-Crash: Totalsperre der A4
© FF Schwechat-Mannswörth

Auffahrunfall

3-LKW-Crash: Totalsperre der A4

26.05.26, 16:34
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Gestern gegen Mittag kam es auf der A4 bei Kilometer 12,5 (Abfahrt Flughafen) zu einem Auffahrunfall dreier Lkws. Der Lenker eines Sattelzuges wurde eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt per Hubschrauber ins Spital gebracht.  

. Die A4 war in Fahrtrichtung Wien zwischen Fischamend und Schwechat gesperrt. Der Stau reichte bis zur Raststation Göttlesbrunn. iner der Lkw hatte hunderte Getränkedosen geladen, die laut Auskunft der Feuerwehr beim Zusammenprall die Bordwand durchbrachen und auf die Fahrbahn rollten. Zahlreiche Feuerwehren, darunter die Betriebsfeuerwehr des Flughafens sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mannswörth, Schwechat und Fischamend waren im Einsatz.

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