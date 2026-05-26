Wieder Badedrama um jungen Mann: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Der Sommer startet mit einer schwarzen Serie von furchtbaren Badeunfällen: Dabei verstarben bereits zwei Männer, ein junger Wiener schwebt in Lebensgefahr.

NÖ. Ein Wiener hat bei einem Unfall am Montagabend im Badeteich Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige war beim Schwimmen untergegangen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.30 Uhr alarmiert, berichtete die Feuerwehr am Dienstag in einer Aussendung. Andere Badegäste retteten den jungen Mann aus dem Wasser. Der Wiener wurde nach Polizeiangaben reanimiert und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Floridsdorf geflogen.

Opfer reanimiert

Der erste furchtbare Badeunfall heuer ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag. Ein 22-jähriger Rumäne aus St. Veit/Glan hatte beim Schwimmen im Längsee einen Schwächeanfall und ging unter. Er wurde nach 40 Minuten von den Einsatzkräften aus 14 Metern Tiefe geborgen. Nach der Reanimation und notfallmedizinischen Versorgung wurde er vom Roten Kreuz ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

© Viyana Manset Haber

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Tags darauf - am Pfingstmontag - kam es in der Bundeshauptstadt zur nächsten Tragödie: Ein Badegast, der beim Pier 22 bei der Neuen Donau ins Wasser ging und nicht mehr auftauchte, konnte von den alarmierten Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.