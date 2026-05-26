24 Coups: Einbrecher seilten sich von Dächern auf Balkone

Insgesamt 24 Einbrüche mit 300.000 Euro Schaden gehen auf die Kappe von einem Duo: Einer davon, ein 42-jähriger Georgier, wurde bereits verurteilt. Sein Mittäter kam ungestraft davon, da die Beweislage zu gering sei.

Wien. Einbrecher, die sich für ihre Coups mit einem Seil von Dächern auf darunter liegende Balkone abgeseilt hatten, haben in den vergangenen zwei Jahren Wien unsicher gemacht. Auf das Konto der Männer gingen 24 Einbrüche mit einem Gesamtschaden von 300.000 Euro. Einer von ihnen, ein 42-jähriger Georgier, wurde von Ermittlern des Landeskriminalamtes (Außenstelle Zentrum/Ost) ausgeforscht und nun zu vier Jahren Haft verurteilt, gab die Polizei am Dienstag bekannt.

DNA-Spuren

Den Kriminalisten war der Modus Operandi aufgefallen, den die Einbrecher in den Jahren 2024 und 2025 an den Tag legten. Nachdem sie sich über die Fassade abgeseilt hatten, verschafften sie sich Zugang über die geschlossenen Balkontüren zu den Wohnungen der Opfer. Zunächst konnte eruiert werden, wo die verwendeten Seile sowie anderes Einbruchswerkzeug gekauft worden waren. Dann forschten die Ermittler aufgrund von DNA-Spuren den georgischen Staatsangehörigen als Verdächtigen aus.

Vier Jahre Haft

Der 42-Jährige wurde im Oktober 2025 in Armenien festgenommen und am 12. Februar nach Wien überstellt. Der Mann erhielt bereits eine rechtskräftige Haftstrafe in der Höhe von vier Jahren. Sein Mittäter konnte auch ausgeforscht werden. Allerdings ist die Beweislage laut Polizei zu gering, sodass die Staatsanwaltschaft Wien keine weiteren Maßnahmen anordnete.