Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Korinna Schumann
© APA/HELMUT FOHRINGER

Schumann

Lohntransparenz: Ministerin setzt jetzt Frist für Einigung

26.05.26, 15:45
Teilen

Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) setzt jetzt eine Frist für eine Einigung bei der Entgelttransparenz-Richtlinie. 

Am Dienstag trafen sich die Spitzen der Sozialpartner - Wolfgang Katzian (ÖGB), Martha Schultz (WKÖ) und Renate Anderl (AK) - zum Gipfelgespräch mit Arbeitsministerin Korinna Schumann. Thema: Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Diese sollte eigentlich Anfang Juni in Kraft treten. Bisher wurde man sich aber noch nicht einig. 

Das Gespräch am Dienstag verlief zwar konstruktiv, wie es aus dem Ministerium heißt. Die Ministerin drängt nun aber auf eine Einigung. Bis kommender Woche soll es zu einem abgestimmten Ergebnis kommen. Passiert das nicht, will Schumann selbst einen Entwurf vorlegen und in die weitere politische Koordinierung einbringen. Die Arbeitsministerin setzt den Sozialpartnern also eine Frist. 

„Österreich muss die Entgelttransparenzrichtlinie umsetzen. Deshalb werde ich den Gesetzesentwurf vor Ablauf der Umsetzungsfrist in die politische Koordinierung schicken“, so Schumann. 

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie soll der Diskriminierung von Frauen bei den Löhnen entgegenwirken. Die EU-Vorgabe müsste eigentlich bis 7. Juni in nationales Recht umgesetzt werden, sonst droht ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Allerdings haben erst fünf der 27 EU-Mitgliedstaaten bisher entsprechende nationale Gesetze beschlossen. Auf EU-Ebene drängen Unternehmerverbände deshalb auf eine Fristverlängerung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen