Lohn soll für alle sichtbar werden: Arbeiterkammer drängt Regierung

AK-Präsidentin Anderl macht Druck: Hoffnung auf Einigung "stirbt zuletzt". Es geht um transparente Gehälter in den Unternehmen.

Die Arbeiterkammer drängt auf eine rasche Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie. Die "Blockade" der Arbeitgebervertretung in den Verhandlungen sei "nicht akzeptabel", damit würde vielen Frauen ein gerechtes Einkommen verwehrt, kritisierte AK-Präsidentin Renate Anderl am Montag bei einer Pressekonferenz. Auch auf EU-Ebene gebe es erheblichen Widerstand von Unternehmerverbänden, obwohl die Richtlinie beschlossenes Recht sei, so die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner.

Anderl appellierte an die Unternehmen und deren Interessensvertretung, "endlich die Barrikaden wegzuräumen und den Weg für eine Einigung freizuräumen". Die Befürchtungen der Wirtschaftskammer vor einer Bürokratie- und Kostenlawine für die Unternehmen ließ Anderl nicht gelten. Unternehmen bräuchten endlich klare Vorgaben in Form eines Gesetzes, forderte sie.

"Nicht-Umsetzung ist No-Go"

Auch auf EU-Ebene gebe es erheblichen Widerstand von konservativen Regierungen, der Industrie und Arbeitgebervertretern, berichtete die EU-Abgeordnete Regner und sprach von einem "Backlash". Aber die Richtlinie sei beschlossenes Recht, "diese einfach nicht umzusetzen, weil es einem nicht passt, sei ein 'No Go'".

Erst fünf der 27 EU-Mitgliedsstaaten haben bisher entsprechende nationale Gesetze beschlossen, allerdings habe die Mehrheit zumindest mit der Umsetzung begonnen. Nur in sechs Staaten - darunter Österreich - wurden noch keine Schritte nach Brüssel gemeldet. Die Richtlinie sei handwerklich und inhaltlich gut und werde die Lebenssituation von Millionen Frauen verbessern, so Regner. Denn Lohntransparenz sei der wichtigste Hebel für den Abbau des nach wie vor bestehenden geschlechtsspezifischen Lohngefälles.

Hoffnung auf Einigung "stirbt zuletzt"

Die EU-Vorgabe zur Lohntransparenz müsste eigentlich bis 7. Juni in nationales Recht umgesetzt werden, eine Einigung zwischen den Sozialpartnern steht aber weiterhin aus. Die AK-Chefin will die Hoffnung auf eine Einigung der auch am Montag weiterlaufenden Verhandlungen noch nicht aufgeben. Einige Punkte seien bereits abgesprochen und "die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Anderl.

Damit die Umsetzung der Richtlinie tatsächlich zu mehr Transparenz und mehr Gerechtigkeit führt, muss sie nach Ansicht der Arbeiterkammer folgende Punkte beinhalten: eine starke Rolle der Betriebsräte und Personalvertreter in der betrieblichen Handhabung, umfassende Information für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und klare und unmissverständliche gesetzliche Vorgaben für Unternehmen.