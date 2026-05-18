Heiße Jazz-Nächte im Theater am Steg erwartet

Das Theater am Steg in Baden wird in den kommenden Wochen wieder zum Hotspot für Jazzfans - mit drei Live-Acts, die Musikherzen höherschlagen lassen.

In den kommenden Wochen lädt der Jazzsommer im Badener Café Central wieder zu musikalischen Einlagen ein. Im gemütlichen Ambiente des Theater am Steg mischen sich lässige Klänge mit entspanntem Flair - für eingefleischte Fans genauso wie für neugierige Geister. Von Harfenklängen bis zur Jazzorgel, der Jazzsommer verspricht laue Abende voller Gänsehaut, Groove und unvergesslicher Momente. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden für die Musiker sind willkommen.

Austrian Jazz-Harp Project Quartett

Am Donnerstag, den 21. Mai, entführt das Quartett seine Gäste in eine Welt mit bekannten Namen und feiner Musik: Von österreichischen Szenegrößen bis zu internationalen Ikonen - von allem ist ein bisschen was dabei. Dabei zeigt sich die Harfe in jedem Fall von einer ungewohnt "jazzigen" Seite.

Joschi Schneeberger Quintett

Fünf Freunde, fünf Instrumente, fünf eigene Kompositionen: Das Joschi Schneeberger Quintett verbindet am 28. Mai wieder Swing, Blues, Gypsy Jazz, Bebop, Latin, Modern Jazz und Funk mit seinem unverwechselbaren Wiener Sound. Eigenwillig, emotional und mit charmantem Lokalkolorit gewürzt.

Leo’s Jazzorgel & Friends

Mit der Hammond-B3-Orgel katapultiert Leo die Zuhörer am 3. Juni zurück in die goldene Ära des Jazz. Zwischen fröhlichem Swing und melancholischem Blues entsteht eine Klangwelt voller Energie, Improvisation und heimeliger Gemütlichkeit – ein musikalisches Fest für alle Sinne.