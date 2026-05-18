Penzinger Prachtstück – So cool ist der neue Ludwig-Zatzka-Park

Penzing feiert sein neues Grätzljuwel. Der umgestaltete Vorplatz der S-Bahn-Station Breitensee ist fertig und lädt ab Juni zum Verweilen im Grünen ein. Die Anrainer durften bei der Planung kräftig mitreden und freuen sich über die Eröffnung.

Schwitzen beim Warten auf die S-Bahn war gestern. In Penzing erstrahlt das Grätzl rund um die Station Breitensee ab sofort in neuem Glanz. Die Wiener Stadtgärten haben den Ludwig-Zatzka-Park erweitert und ordentlich klimafit gemacht.

© Stadt Wien/Martin Votava

Mehr Oase, weniger Beton

Insgesamt 2.550 Quadratmeter wurden in in die bestehende Parkanlage integriert. Ganze 33 neue Bäume spenden Schatten und kühlen die Umgebung. Ein Wasserbecken mit Trinkbrunnen und Wasserdüsen sorgt für Abkühlung. Für Sportliche gibt es zwei Calisthenics- und drei Fitnessgeräte, während gemütliche Sitzinseln und vier Holzpodeste zum Rasten einladen.

Eröffnung des neugestalteten Vorplatzes der S-Bahn-Station Breitensee. © Stadt Wien/Martin Votava

"Die Wiener Stadtgärten haben in den vergangenen Monaten aus dem Vorplatz Breitensee ein wahres Grätzljuwel gemacht! Neue Bäume, Wiesen, Sträucher, Trinkbrunnen und Sportanlagen gibt es jetzt für alle, die vorbeikommen, egal ob sie die Öffis nutzen, oder einfach verweilen möchten", sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Ein Platz für alle Generationen

Um Platz für das Grün zu schaffen, wurden vorab die Spannungsmasten der Wiener Linien an den Rand verlegt. Nun blühen dort saftige Wiesen und Staudenbeete als Insektenparadies. Ein heller Bodenbelag schützt vor Sommerhitze, eine neue Beleuchtung sorgt für Sicherheit.

"Der Vorplatz des Bahnhof Breitensee ist ein sehr belebter Ort, hier kommen täglich viele Menschen vorbei. Durch die Neugestaltung ist dieser noch attraktiver für alle Generationen geworden, sei es, um sich zu treffen, eine kurze Pause auf den Alltagswegen einzulegen, Sport an den Fitnessgeräten zu treiben oder sich am Trinkbrunnen zu erfrischen", betont SPÖ-Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

Wünsche der Bevölkerung wurden gehört

Die Bevölkerung durfte von Anfang an mitreden. Bereits im Herbst 2023 und im Sommer 2024 wurden die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Ideen gefragt. So flossen Wünsche wie die direkte Wegverbindung zur Straßenbahn und mehr Schattenplätze direkt in die Planung ein.

Am Montag, den 1. Juni, steigt von 15 bis 18 Uhr ein großes Eröffnungsfest für die ganze Familie. Das Programm ist für alle Gäste komplett kostenlos.