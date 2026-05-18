Neues Grätzl-Zentrum "Das Willi" wird in der Leopoldstadt eröffnet

Ein großer Traum des unvergessenen Musikers und Menschenrechtlers Willi Resetarits geht am heutigen Montagnachmittag in Erfüllung. Im Integrationshaus inder Leopoldstadt wird "Das Willi" feierlich eröffnet. Der brandneue Raum soll ein offener Treffpunkt für alle Menschen im Viertel sein.

Wo früher Autos parkten, wird jetzt geredet, gekocht und musiziert. "Das Willi" befindet sich nämlich in einer komplett umgebauten Garage des Integrationshauses in der Engerthstraße. Auf rund 200 Quadratmetern ist eine konsumfreie Zone entstanden. Das bedeutet, dass niemand Geld ausgeben muss, um dort Zeit zu verbringen. Der multifunktionale Raum bietet Platz für Freiwilligenprojekte, offene Beratungen, Vorträge, Diskussionsrunden, Sprachcafés, Kochworkshops und Bewegungskurse. Auch kleinere Kulturveranstaltungen sollen hier regelmäßig stattfinden.

"Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem unsere Klienten und Nachbarn ganz unkompliziert zusammenkommen, sich kennenlernen und austauschen können“, heißt es vonseiten des Integrationshauses.

Stadt Wien hilft kräftig mit

Das gesamte Projekt war freilich kein Schnäppchen. Insgesamt kostete der aufwendige Umbau der Garage 340.000 Euro. Die Stadt Wien griff dem Verein kräftig unter die Arme und steuerte stolze 225.000 Euro bei. Das restliche Geld für die Realisierung wurde über Spenden aufgebracht. Mit dem neuen Begegnungsraum geht ein langgehegter Wunsch von Willi Resetarits in Erfüllung. Der legendäre Künstler hatte das Integrationshaus vor mehr als 30 Jahren gemeinsam mit Mitstreitern ins Leben gerufen.

Einfach vorbeikommen und mitspielen

Obwohl die offizielle Eröffnung erst am heutigen Montag über die Bühne geht, läuft der Betrieb hinter den Kulissen schon seit einigen Wochen. Ein echtes Highlight im Programm ist das gemeinsame Musizieren. Ein Pianino steht direkt vor Ort bereit, und die Gäste können ihre eigenen Instrumente einfach von zu Hause mitbringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, Kurzentschlossene können einfach vorbeikommen und mitspielen. Wer selbst eine Feier oder ein Event plant, kann den neuen Raum übrigens auch mieten.