Bär Erich ist in Höchstform

Der BÄRENWALD Arbesbach wird zum Tierschutz-Treffpunkt! Ab Ende Mai startet das von VIER PFOTEN geführte Bärenschutzprojekt im Waldviertel ein brandneues Veranstaltungsprogramm – und das hat es in sich! Und was Erich betrifft: der planscht jetzt mit größter Freude.

Die Frühlingsgefühle machen sich bei Erich, einem der fünf pelzigen Bewohner des BÄRENWALD Arbesbach, eindeutig bemerkbar: Er ist bestens gelaunt und derzeit sehr häufig in seinem Teich anzutreffen, wo er nach Herzenslust plantscht. Einen Ball, den er von den Tierpfleger:innen bekommen hat, hat er schon nach kurzer Zeit zerfetzt, was ihm aber gar nichts ausmacht – auch die Überreste eignen sich hervorragend für ein Wasserballmatch Erich gegen Erich. BadeBÄRich ist in seinem Element!

Von Kasperl bis Filmabend – für Jung und Alt

Das Programm ist bunt gemischt: Kasperltheater für die Kleinen, Vorträge und Lesungen für Erwachsene, Vogelführungen und Filmvorführungen zu Nutztieren – Tierschutz wird hier zum Erlebnis! Langweilig wird's garantiert nicht.

Frisch renoviert – neuer Seminarraum öffnet seine Türen!

Nach der umfassenden Renovierung des BÄRENWALD verfügt das Projekt jetzt über einen nagelneuen Seminarraum und eine modernisierte Tierschutz-Ausstellung. VIER PFOTEN Direktorin Eva Rosenberg ist begeistert: „Wir wollen diese Räumlichkeiten zu einem Ort der Begegnung und des Engagements machen!"

Tierschutz hautnah – von Mode bis Welpenhandel

Schon bisher klärt der BÄRENWALD mit Indoor-Ausstellung und Infotafeln über alle Facetten des Tierschutzes auf – von Bären über Welpenhandel bis hin zur Frage, wie unsere Ernährung und Tierschutz zusammenhängen. Mit den neuen Events legt VIER PFOTEN jetzt noch eine Schippe drauf! Rosenberg verspricht: „Wir freuen uns auf viele Aha-Momente, spannende Vortragende und großes Interesse!"Waldviertel-Ausflug mit Mehrwert – der Bärenwald wird zum Tierschutz-Hotspot!