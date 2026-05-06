ESC auf Entisch: Donald will endlich - als Sänger! - gewinnen

Wien hat gerade ohnehin Musik-Fieber – und jetzt marschieren auch noch die Ducks in die Bundeshauptstadt! Micky Maus Magazin: Donald, Daisy & die Neffen feiern den Eurovision Song Contest auf Entisch!

Ab 8. Mai 2026 ist die neue Ausgabe Nr. 11/26 des Micky Maus Magazins im Handel – und die ist durch und durch wienerisch!

Donald will endlich berühmt werden!

© Egmont Ehapa Media GmbH

Der notorische Pechvogel Donald Duck hat einen Traum: Sein „tief verborgenes Gesangstalent" soll beim großen Musikfestival in Wien endlich entdeckt werden! Stars wie Due Lippe, Deonora und Knallerballer sind bereits angekündigt – aber vielleicht schafft es ja auch Donald auf die Bühne? Spoiler: Es wird turbulent!

Tick, Trick und Track auf Schatzsuche!

Während Onkel Donald von Ruhm träumt, haben die drei Neffen ganz andere Sorgen: Eine wertvolle Duckivari-Geige – fast unbezahlbar! – ist plötzlich spurlos verschwunden. Die Suche führt die drei quer durch Wien: am Stephansdom vorbei, durch ein traditionelles Wiener Kaffeehaus – ein echter Wien-Krimi auf Comicseiten!

Gratis-Wissens-Poster über Wien inklusive

Die Ausgabe hat noch mehr zu bieten: Ein exklusives Wien-Poster mit faszinierenden Details zu den Schauplätzen des Comics liegt bei – plus jede Menge „SCHON GEWUSST"-Facts rund um die Donaumetropole. Lernen macht Spaß – zumindest wenn die Ducks dabei sind! Kurzum: Falls Donald doch noch singen lerne, dann nur in der „Welthauptstadt der Musik". Wien hat nämlich eine „leiwande Aura" – und genau dort setzt man die Ducks jetzt in Szene! Ab 8. Mai 2026 gibt es das Heft im Handel mit einem coolen LED-Spinner als Gratis-Extra! Auch online ist das Heft unter egmont-shop.de erhältlich. Wien, die Ducks kommen – seid ihr bereit?