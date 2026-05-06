Wiener Neustadt wird videoüberwachte Kamera-Stadt

Wiener Neustadt macht ernst! Die Stadt bekommt ein massives Upgrade bei der Videoüberwachung – und das betrifft JEDEN Bürger direkt!

Bisher wurden nur Teile der Herrengasse überwacht (seit 2006!), doch jetzt greift die Stadt richtig durch: Innenstadt, Hauptplatz UND der Bereich vor dem Bahnhof kommen unter die Linse. Das Innenministerium hat schon grünes Licht gegeben!

Bürgermeister jubelt: "Ein Meilenstein!"

© LPD NÖ

Stadtchef Klaus Schneeberger (ÖVP) ist heilfroh: Er zeigt sich "sehr froh und dankbar", dass Wien das Projekt so schnell abgenickt hat. Für ihn ist klar – mehr Kameras bedeuten mehr Sicherheitsgefühl für die Bürger.

Karner macht den Weg frei

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat die gesetzlichen Hürden für Gemeinden bereits im Vorjahr gesenkt. Sein Credo: „Die Gemeinden kennen die Situation vor Ort am besten!" Sprich – Wien redet nicht mehr so viel rein.

Was kostet das Ganze?

Die Rechnung: ein sechsstelliger Betrag – aufgeteilt zwischen der Landespolizeidirektion NÖ und der Stadt. Wann genau die Kameras hängen? Das steht noch nicht fest – es hängt von den Lieferzeiten ab!Eines ist sicher: Wiener Neustadt wird zur Kamera-Stadt!